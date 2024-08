Mulher é presa suspeita de matar idoso com pedaço de madeira em Vitória

Em depoimento, Sueli Castilho Pereira disse que agiu por vingança, por causa de uma discussão com a vítima no dia anterior

Uma mulher de 41 anos foi presa suspeita de matar um idoso, de 62 anos, no bairro Joana D'arc , em Vitória . Segundo as investigações, Sueli Castilho Pereira usou um pedaço de madeira para dar golpes em Fábio Antônio Lírio Neves, enquanto ele dormia em casa.

O crime aconteceu no dia 9 de abril e a prisão foi realizada no dia 25 de julho, mas detalhes do caso foram dados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (1°).