Médico é encontrado morto em obra de piscina na própria casa em Colatina

Um médico endocrinologista de 46 anos, identificado como Arnaldo Caetano Moraes, foi encontrado morto na área de construção de uma piscina em sua própria casa, na tarde de quarta-feira (30), no bairro Riviera, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A descoberta ocorreu após uma irmã da vítima, que mora em Vitória, pedir que a funcionária responsável pela faxina na residência fosse até o local verificar se algo havia acontecido, já que Arnaldo não atendia às tentativas de contato há alguns dias. >