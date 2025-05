Em Domingos Martins

Polícia investiga ameaças de morte contra aluna em grupos de WhatsApp

Uma das mensagens faz menção a Adolf Hitler, líder do partido nazista alemão; mãe teme pela integridade da filha e a afastou da escola estadual

Publicado em 30 de abril de 2025 às 18:31

Mensagens trocadas pelos estudantes de Domingos Martins em grupo de mensagem Crédito: Reprodução

Uma investigação da Polícia Civil vai apurar ameaças de morte contra uma adolescente realizadas por colegas de classe em um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp. O caso aconteceu em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, e ganhou repercussão nesta quarta-feira (30) após um vídeo gravado pela mãe da aluna viralizar nas redes sociais. >

Apesar do vídeo viral, os nomes dos adolescentes e da escola não serão divulgados para proteger a identidade e integridade dos menores, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.>

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a mãe da adolescente contou que soube dos ataques após uma colega da filha ter acesso ao conteúdo das conversas e, preocupada com o tom das mensagens, decidiu mostrar à estudante. >

Polícia investiga ameaças de morte contra aluna em grupos de WhatsApp

“Ela (a colega) tirou 'print' de algumas partes da conversa porque achou importante ela (a filha) ficar sabendo”, relatou a mãe. A aluna então encaminhou os prints, que incluíam ameaças explícitas e referências a armas como facão e machado, à coordenação da escola", disse.>

>

No entanto, a responsável pontua que a escola justificou a falta de medidas mais efetivas alegando que as conversas ocorreram fora do horário escolar. Ela disse que teme pela segurança da filha e optou por mantê-la afastada do colégio por enquanto, e que já buscou apoio da Polícia Civil, do Judiciário da Infância e Juventude, do Ministério Público e da Secretaria de Educação. >

“A minha filha é a vítima. Eu fui à polícia pedir uma medida protetiva, porque não vou esperar que essa ‘brincadeira’ se torne realidade” X Mãe de estudante ameaçada

Ela também pretende acionar judicialmente os responsáveis pelos adolescentes envolvidos. “Esses alunos precisam de uma medida socioeducativa. Isso não se faz. Você dizer que vai decepar a cabeça de uma colega, que vai matá-la com um facão. A minha vontade imediata é que esses adolescentes sejam afastados da escola e que minha filha possa estudar em paz", finalizou a mãe.>

Polícia e Sedu

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Domingos Martins e que as investigações estão em andamento, mas o caso seguirá em sigilo por envolver menores de idade. Já o pedido de medida protetiva de urgência foi encaminhado à Justiça para análise. >

A Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo também foi procurada. Em nota, a Sedu respondeu que repudia qualquer tipo de violência e tem contribuído com a investigação das autoridades policiais. Os alunos participantes do caso, assim que identificados, no âmbito da unidade escolar, serão responsabilizados, conforme o Regimento Comum das Escolas Estaduais. >

Além disso, ainda de acordo com a Sedu, "a equipe escolar está em diálogo com a família e já solicitou a presença da Patrulha Escolar. Quanto aos estudantes, não só os envolvidos no caso em questão, mas todos que necessitarem, serão acompanhados pela equipe do programa de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie), composta por uma equipe multidisciplinar. Vale ressaltar que a comunidade escolar sempre se caracterizou por um ambiente pacífico e este é um incidente isolado, sem precedentes na história da unidade de ensino", finalizou a secretaria.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta