PF mira grupo que recrutava "mulas" para trazer cocaína para o ES

Segundo as investigações, pessoas aliciadas pelos líderes do esquema recebiam cerca de R$ 3 mil por viagem

A Polícia Federal divulgou que agentes estão nas ruas, nesta quinta-feira (1º), para a "Operação Mulus", que acontece no Espírito Santo e no Mato Grosso . O objetivo é desarticular uma organização criminosa que traficava drogas utilizando "mulas humanas", ou seja, pessoas que transportam os entorpecentes nos próprios corpos.

Segundo as investigações, os líderes do grupo recrutavam essas "mulas" para buscar cocaína em estados de fronteira, como Mato Grosso, e transportá-la de maneira oculta para solo capixaba.

Seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, cinco deles no Espírito Santo, além de dois mandados de prisão temporária também aqui no Estado.

Segundo a Polícia Federal, as "mulas" recebiam cerca de R$ 3 mil por cada viagem. Durante a operação, também foram apreendidos alguns celulares.

As investigações começaram em junho de 2023, quando a Polícia Federal prendeu em flagrante dois indivíduos vindos de Cuiabá (MT), com 14 quilos de cocaína presos às pernas com fitas adesivas. A PF estima que, em 12 meses, o grupo tenha movimentado cerca de 100 quilos da droga.