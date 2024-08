Polícia divulga imagens dos 30 mais procurados em João Neiva e Ibiraçu

Suspeitos são procurados por prática de roubo, furto, tráfico de drogas, roubo, homicídio, estupro, entre outros crimes; indivíduos são considerados foragido

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (1) os nomes de 30 suspeitos de praticarem crimes nas cidades de João Neiva e Ibiraçu , cidades localizadas no Norte do Espírito Santo .

"Diante dos importantes resultados alcançados com a divulgação dos foragidos da Justiça das Comarcas de João Neiva e de Ibiraçu, apresentamos a relação atualizada dos foragidos dessas duas cidades e solicitamos que a população denuncie pelo número 181 o paradeiro de tais pessoas. São cidadãos que cometeram crimes que atormentaram a paz da população desses municípios", salientou o delegado Leandro Barbosa Morais, titular das Delegacias de Polícia dos dois municípios.

Foragidos em João Neiva

Foragidos em Ibiraçu

Qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro dos foragidos pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar. No site do Disque Denúncia também é possível fazer denúncias anônimas, além de enviar fotos e vídeos para a polícia.