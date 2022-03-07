Justiça decreta prisão preventiva de mãe que matou filho na Serra

Drielli Figueiredo Pires, que está grávida, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho Crédito: Vitor Jubini

Drielli Figueiredo Pires, de 28 anos, teve prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (7), durante audiência de custódia realizada pela Justiça capixaba, após ter sido presa em flagrante no último domingo (6) . A mulher, que antes de ser levada à prisão deverá ser conduzida sob escolta a hospital psiquiátrico, confessou ter matado o filho de 7 anos no bairro Nova Carapina I, na Serra.

Na decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho, consta que a suspeita tirou a vida do filho Gabriel Figueiredo Pires, tendo enrolado o corpo em um pano e colocado embaixo da cama, "na intenção de ocultar o cadáver". O menino teria sido morto sufocado na frente de duas outras crianças, de 6 e 2 anos.

A magistrada também determinou que seja comunicada à unidade prisional para onde Drielli será encaminhada que ela declarou fazer uso de medicação controlada. Desse modo, a juíza também determinou que a mãe, que está grávida de nove meses, seja encaminhada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica, mediante escolta do Centro de Triagem de Viana para receber atendimento hospitalar de urgência e emergência psiquiátrica.

Drielli tem dois registros criminais prévios, sendo um termo circunstanciado por maus-tratos e outro termo por ameaça, ambos ainda em trâmite no Judiciário.

Pela análise da magistrada, foi possível concluir que "a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva, oportuna, uma vez que esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa", disse em decisão.

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa de Drielli Figueiredo Pires, feita pelo advogado Pedro Ramos, comunicou, por meio de nota, que "se reservará no direito de analisar o caso e manifestar-se no desenrolar do processo, asseguradas as garantias constitucionais da mesma [sic]".

DENÚNCIA FEITA PELO EX

TV Gazeta que em 16 de dezembro do ano passado já havia procurado o Conselho Tutelar do município Um ex-namorado de Drielli contou para a reportagem daque em 16 de dezembro do ano passado já havia procurado o Conselho Tutelar do município para registrar uma denúncia contra a mulher.

Segundo o homem, Drielli é muito agressiva e tentou matá-lo e também já teria atentado contra a vida dos filhos.

O pai de Drielli, que mora na Bahia, disse que ela tem outros filhos. Uma das crianças foi doada quando ainda era bem pequena. O filho mais velho da mulher mora com o avô na Bahia; uma outra criança dela, de 3 anos, foi levada pelo pai para a Região Serrana do ES. O menino que morreu, de 7 anos, era o filho do meio. O garoto de 5 anos, que estava com ela no momento da prisão, foi levado para o Conselho Tutelar.

O pai de Drielli alegou que não tem condições de vir para Vitória para fazer a liberação do corpo do neto morto, Gabriel Figueiredo Pires, que completaria 8 anos no próximo mês de julho. Na certidão de nascimento do garoto, não consta o nome do pai da criança. O avô contou que o pai do menino cumpre pena em um presídio no Paraná. Por isso, ainda não se sabe quem virá ao Departamento Médico Legal para fazer a liberação do corpo.

O CRIME

O corpo do menino foi encontrado pela Polícia Militar durante a manhã deste domingo após uma denúncia anônima. Policiais militares foram até o local onde a família vivia, uma casa alugada, e encontraram o corpo do menino escondido.

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​​Ele estava enrolado em um lençol, com marcas de sangue, dentro da casa onde a mãe morava. Ao lado do corpo foi encontrada uma machadinha. A perícia da Polícia Civil, no entanto, afirmou à reportagem da TV Gazeta que a criança morreu asfixiada. No momento, Drielli não estava no local. Ela foi encontrada logo depois, caminhando pela região, com um outro filho, de 5 anos.

Drielli foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Segundo a polícia, "ela disse que o filho era muito rebelde" e, por isso, o matou. Ela contou à polícia que usou um travesseiro para asfixiar a criança. Depois, enrolou o menino em um lençol e escondeu o corpo. A mãe ainda teria tentado se livrar do corpo e fugir, mas não conseguiu.

Com a mulher, foram encontrados uma bolsa com uma garrafa de bebida, um pino de cocaína, celular e dinheiro, de acordo com a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado.

Há suspeita de que o assassinato tenha sido cometido há dias, mas que só tenha sido descoberto neste domingo, após uma denúncia anônima.

Uma vizinha contou que Drielli estava apresentando comportamentos estranhos desde a sexta-feira (4), usando apenas roupas pretas e dizendo estar de luto pela morte de algum familiar.

Vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta relataram que a criança morta não morava com a mãe e passava apenas alguns dias com ela.