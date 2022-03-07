Homem é morto a tiros na frente de crianças em Cariacica

Fabrício Meireles, de 29 anos, foi morto a tiros em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (7), na Rua Vinte de Junho, no bairro Vila Graúna , em Cariacica , na Grande Vitória . Fabrício Meireles Pereira, de 29 anos, estava em casa quando 10 criminosos armados e encapuzados invadiram o imóvel e dispararam contra ele. Antes, os assassinos invadiram a casa ao lado, do sogro dele, e arrombaram quatro portas.

Fabrício estava escondido embaixo da cama quando os bandidos chegaram. Ele foi arrastado até a sala e executado na frente de seis crianças, a mais nova tem 3 anos da idade. A polícia disse que Fabrício foi assassinado com tiros de armas de vários calibres.

Foram tantos tiros que os peritos da Polícia Civil nem conseguiram contar.

Casa onde homem foi morto em Cariacica Crédito: Fabricio Christ

O sogro de Fabrício disse que ele pode ter sido assassinado por causa de uma dívida de drogas, informação que está sendo investigada pela Polícia Civil.

No último sábado (5), no mesmo bairro e na mesma rua, um jovem de 17 anos também foi assassinado. A polícia acredita que as duas mortes podem ter ligação com a guerra entre de traficantes de Vila Graúna e Santa Rosa, já que essa rua divide os dois bairros.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Fabrício já esteve preso por tráfico de drogas e furto, entre junho de 2013 e janeiro de 2020. Ele era foragido desde 2020 quando fugiu do sistema prisional capixaba.