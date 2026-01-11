Home
Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

Disparos de arma de fogo foram ouvidos por pessoas que estavam em um campo de futebol de Jardim Botânico; minutos depois, o corpo de Felype Santos Simões foi encontrado

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17:27

 - Atualizado há um dia

Felype Santos Simões, de 23 anos, foi assassinado na tarde deste domingo, na rua Tiradentes, no bairro Jardim Botânico, em Vila Velha; o crime será investigado pela Polícia Civ
Marcas de sangue ficaram na rua em que Felype Simões foi asassinado Crédito: Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (11), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. A vítima foi identificada como Felype Santos Simões.

De acordo com testemunhas, disparos de arma de fogo foram ouvidos por pessoas que estavam em um campo de futebol da região. Minutos depois, um homem que preferiu não se identificar encontrou Felype já sem vida, caído próximo à calçada da Rua Tiradentes, nas imediações de onde residia. 

Parentes da vítima relataram que Felype teria saído de casa e passava pelo local quando foi abordado por ocupantes de um carro. Um dos suspeitos teria descido do veículo e atirado diversas vezes. Após os disparos, os criminosos fugiram.

Ninguém da família quis gravar entrevista. O padrasto de Felype, entretanto, relatou à reportagem da TV Gazeta, que esteve no local no início da tarde deste domingo, que o enteado já havia sido apreendido quando era adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), porém, Felype não possuía registros de passagem pelo sistema prisional capixaba na fase adulta.

A Polícia Civil também foi procurada para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência e o andamento do caso. Por nota encaminhada após a publicação deste texto, a PCES informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.  Ainda de acordo com a autoridade policial, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

*Com informações de Paulo Ricardo Sobral, repórter da TV Gazeta

