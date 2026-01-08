Home
Prefeitura de Cariacica abre processo seletivo para área da Educação

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:55

Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Educação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de candidatos que desejam atuar na rede municipal de ensino com contrato temporário.

Interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 14 de janeiro; seleção será feita por meio de prova de títulos, que inclui o exercício e qualificação profissional e os cursos complementares

A remuneração varia de R$ 3.042 a R$ 5.541, conforme a titulação do candidato. As oportunidades são destinadas a escolas de tempo integral e parcial.

As vagas abrangem a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, contemplando os cargos de Pedagogo e professores das áreas de Arte, Ensino Religioso, Geografia, Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa, História, Ciências e Educação Física.

Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 14 de janeiro, no endereço eletrônico da prefeitura. 

A seleção será feita por meio de prova de títulos, que inclui o exercício e qualificação profissional e os cursos complementares.

A secretária de Educação, Luzian Belisário, ressalta que o município vive um momento de avanço na educação, com a modernização das estruturas e o fortalecimento do ensino em tempo integral.

“A contratação desses novos profissionais é essencial para dar continuidade aos projetos pedagógicos que têm transformado o aprendizado em nossas salas de aula", destaca.

Os candidatos convocados vão atuar por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade da Secretaria de Educação de Cariacica.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

