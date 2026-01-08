Temporários

Prefeitura de Cariacica abre processo seletivo para área da Educação

Interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 14 de janeiro; seleção será feita por meio de prova de títulos, que inclui o exercício e qualificação profissional e os cursos complementares

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:55

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Educação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de candidatos que desejam atuar na rede municipal de ensino com contrato temporário.

A remuneração varia de R$ 3.042 a R$ 5.541, conforme a titulação do candidato. As oportunidades são destinadas a escolas de tempo integral e parcial.

As vagas abrangem a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, contemplando os cargos de Pedagogo e professores das áreas de Arte, Ensino Religioso, Geografia, Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa, História, Ciências e Educação Física.

Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 14 de janeiro, no endereço eletrônico da prefeitura.

A seleção será feita por meio de prova de títulos, que inclui o exercício e qualificação profissional e os cursos complementares.

A secretária de Educação, Luzian Belisário, ressalta que o município vive um momento de avanço na educação, com a modernização das estruturas e o fortalecimento do ensino em tempo integral.

“A contratação desses novos profissionais é essencial para dar continuidade aos projetos pedagógicos que têm transformado o aprendizado em nossas salas de aula", destaca.

Os candidatos convocados vão atuar por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade da Secretaria de Educação de Cariacica.

