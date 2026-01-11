Home
Homem é perseguido e morto na Serra; tiros atingem residências

Homem é perseguido e morto na Serra; tiros atingem residências

Disparos atingiram portas, eletrodomésticos e cercas, assustando moradores; vítima teria envolvimento com o tráfico, segundo  esposa contou à PM

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:36

Homem é perseguido e morto a tiros em bairro de Cidade Nova da Serra
Tiros deixaram marcas em casas da região  Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na noite de sábado (10) no bairro Cidade Nova da Serra, na zona rural da Serra. Moradores relataram ter ouvido uma intensa sequência de disparos, que deixou marcas em portas, eletrodomésticos e cercas de residências da região.

O alvo dos tiros era Noriedson Dias dos Santos, conhecido como Gabriel. Dois homens armados teriam chegado à casa onde ele morava com a esposa e as irmãs. Ao perceber a presença dos suspeitos, a vítima tentou fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, Noriedson foi perseguido por diversas ruas. Ele conseguiu correr até a Avenida Brasil, nos fundos de uma escola, nas proximidades da BR 101.

Ainda conforme o boletim, o homem foi atingido na cabeça, no tórax e nas pernas, caindo no local, onde foi encontrado já sem vida. A esposa da vítima contou aos policiais que Noriedson tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. 

* Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta. 

