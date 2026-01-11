Violência contra mulher

Homem invade apartamento, dá facada na ex e é preso em Vila Velha

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (11), no bairro Boa Vista II; vítima foi socorrida em estado grave e levada para hospital em Vitória

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 16:21 - Atualizado há um dia

Condomínio em Boa Vista II onde mulher foi esqueada Crédito: Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta

Uma mulher identificada como Vercileia Venancio de Lima foi esfaqueada dentro do apartamento em que reside, num condomínio do bairro Boa Vista II, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (11). O suspeito, Francis Lukas Regonizo da Silva, é seu ex-companheiro e teria invadido o imóvel porque ainda tem uma cópia da chave. Ele foi preso e a vítima socorrida em estado grave para um hospital particular de Vitória.

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que uma mulher havia sido esfaqueada dentro da própria residência. Vizinhos relataram ter ouvido gritos e pedidos de socorro vindos do apartamento por volta das 2 horas. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com Benedito da Silva Clarindo, que informou ter sido agredido e que sua amiga Vercileia havia sido atacada com golpes de faca pelo ex-companheiro.

Enquanto Benedito prestava esclarecimentos, Francis Lukas saiu correndo do prédio em direção a ele e precisou ser contido pelos policiais, conforme ocorrência registrada pela PM. Os militares observaram manchas de sangue na bermuda do suspeito, que não teria sabido explicar a origem.

Com apoio de outras viaturas, a PM entrou no condomínio e localizou Vercileia dentro do apartamento, ferida e coberta de sangue, ainda de acordo com o registro policial. Segundo o relato da vítima, ela havia saído com amigos para um bar da região e, no local, discutiu com o ex-companheiro. Ao retornar para casa acompanhada de Benedito, foi surpreendida por Francis Lukas, que conseguiu entrar no imóvel porque ainda tinha a chave do apartamento.

O suspeito teria feito ameaças de morte a Vercileia, segundo a PM, antes de atacá-la com uma faca, que a atingiu no pulso esquerdo. Francis Lukas ainda teria dado um soco no rosto da ex-companheira, que conseguiu fugir e pedir socorro. Benedito também foi ameaçado e entrou em luta corporal com Francis ao tentar se defender. Ele apresentava lesões nas costas, pernas e rosto.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local do crime neste domingo (11) e apurou que os gritos da vítima chamaram a atenção de moradores do condomínio, que acionaram a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Vercileia foi socorrida e encaminhada em estado grave para um hospital particular em Vitória. Até o início da tarde deste domingo, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Benedito também recebeu atendimento médico após sofrer uma pancada na cabeça.

Francis foi preso em flagrante pela Polícia Militar, algemado e levado para a delegacia. Em depoimento, ele teria afirmado que ficou nervoso ao ver a ex-companheira com outro homem e disse que tentou atingir Benedito, mas acabou ferindo a mulher. A faca usada no crime não foi localizada.

A Polícia Militar pontuou ainda que imagens do local foram anexadas à ocorrência. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) foi procurada para mais informações sobre o caso.

Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Vila Velha, e que somente após a conclusão dos depoimentos é que será informado o procedimento que será adotado pelo delegado do caso.

*Com informações de Paulo Ricardo Sobral, repórter da TV Gazeta.

