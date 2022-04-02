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Por ciúme

Grávida é agredida pelo namorado na Serra e teme perder o bebê

Vítima de 24 anos com quatro meses de gestação e precisou ser levada para o pronto-socorro por apresentar vários ferimentos pelo corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2022 às 15:39

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 15:39

Mulher grávida foi agredida pelo namorado na Serra e teme perder o bebê
Mulher grávida foi agredida pelo namorado na Serra e teme perder o bebê Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta
Mais um triste caso de violência contra a mulher foi registrado na Grande Vitória. Uma mulher de 24 anos, que está grávida de 4 meses, foi agredida pelo namorado, de 23 anos, nesta sexta-feira (1º). O crime aconteceu na casa onde eles moram no bairro das Laranjeiras, na Serra, e, segundo a vítima, não foi a primeira vez.
Ela acionou a Polícia Militar e teve que ser levada para o pronto-socorro uma vez que apresentava vários ferimentos pelo corpo. A vítima relatou que o companheiro teria batido nela de várias formas. 
"[Ele me agrediu] inclusive com puxão de cabelo, soco. Na hora que eu dei as costas para ele, ele me deu uma pezada nas costas", contou a mulher para a TV Gazeta
Grávida é agredida pelo namorado na Serra e teme perder o bebê

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Agora ela tem medo de perder o bebê, que tem como pai o suspeito da agressão. "O risco é muito grande de eu perder meu filho".
A vítima, que é comerciante, procurou a delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. Ela contou para a polícia que apanhou duas vezes do namorado só nesta semana. A última agressão teria ocorrido dentro de casa, na sexta.
Mulher grávida foi agredida pelo namorado na Serra ficou com vários hematomas pelo corpo
Mulher grávida foi agredida pelo namorado na Serra ficou com vários hematomas pelo corpo Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta
Segundo a mulher, o motivo seria ciúme e que o homem desconfia de uma traição que, segundo ela, não existiu. Eles estão juntos há cinco meses.
"Ele foi atrás de mim, começou a me xingar. Ele estourou a porta e, no momento que eu cheguei, já começou a me agredir. Ele falava que ia me matar e que preferia ver eu morta do que com outra pessoa", contou a vítima.

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A mulher contou que logo no início do relacionamento, eles decidiram morar juntos. Segundo ela, no início do namoro, o homem parecia ser carinhoso, mas que com o passar do tempo foi demonstrando ser ciumento e possessivo, tentando sempre controlar os passos dela.
Cansada das agressões, a comerciante decidiu terminar com o namorado e pediu uma medida protetiva para que o homem não se aproxime mais dela.
"Eu espero que a Justiça seja feita. Ele tem que ser preso e pagar pelo que ele fez"
Vítima - 23 anos
Segundo apurou a TV Gazeta, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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