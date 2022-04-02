Grávida é agredida pelo namorado na Serra e teme perder o bebê

Mulher grávida foi agredida pelo namorado na Serra e teme perder o bebê Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta

Mais um triste caso de violência contra a mulher foi registrado na Grande Vitória . Uma mulher de 24 anos, que está grávida de 4 meses, foi agredida pelo namorado, de 23 anos, nesta sexta-feira (1º). O crime aconteceu na casa onde eles moram no bairro das Laranjeiras, na Serra , e, segundo a vítima, não foi a primeira vez.

Ela acionou a Polícia Militar e teve que ser levada para o pronto-socorro uma vez que apresentava vários ferimentos pelo corpo. A vítima relatou que o companheiro teria batido nela de várias formas.

"[Ele me agrediu] inclusive com puxão de cabelo, soco. Na hora que eu dei as costas para ele, ele me deu uma pezada nas costas", contou a mulher para a TV Gazeta.

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Agora ela tem medo de perder o bebê, que tem como pai o suspeito da agressão. "O risco é muito grande de eu perder meu filho".

A vítima, que é comerciante, procurou a delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. Ela contou para a polícia que apanhou duas vezes do namorado só nesta semana. A última agressão teria ocorrido dentro de casa, na sexta.

Mulher grávida foi agredida pelo namorado na Serra ficou com vários hematomas pelo corpo Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta

Segundo a mulher, o motivo seria ciúme e que o homem desconfia de uma traição que, segundo ela, não existiu. Eles estão juntos há cinco meses.

"Ele foi atrás de mim, começou a me xingar. Ele estourou a porta e, no momento que eu cheguei, já começou a me agredir. Ele falava que ia me matar e que preferia ver eu morta do que com outra pessoa", contou a vítima.

A mulher contou que logo no início do relacionamento, eles decidiram morar juntos. Segundo ela, no início do namoro, o homem parecia ser carinhoso, mas que com o passar do tempo foi demonstrando ser ciumento e possessivo, tentando sempre controlar os passos dela.

Cansada das agressões, a comerciante decidiu terminar com o namorado e pediu uma medida protetiva para que o homem não se aproxime mais dela.

"Eu espero que a Justiça seja feita. Ele tem que ser preso e pagar pelo que ele fez" Vítima - 23 anos

Segundo apurou a TV Gazeta, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.