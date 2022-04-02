Policial civil em operação em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A publicação da lista de convocados deve ser publicada na edição do Diário Oficial do Estado da próxima segunda-feira (4) e nos canais da banca organizadora da seleção.

Os 158 candidatos classificados serão convocados para as fases de investigação social e o curso de formação na Academia da Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol).

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil do ES vai convocar 158 aprovados em concurso para formação

De acordo com o delegado geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, o curso de formação está previsto para começar ainda neste mês de abril. Serão convocados:

83 investigadores de polícia

10 médicos legistas

30 peritos

10 psicólogos

8 assistentes sociais

17 auxiliares de perícia

De acordo com o governo do Estado, o chamamento da segunda turma é mais uma ação para fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, bandeira da atual gestão na área de Segurança Pública.

“Vamos publicar o chamamento da segunda turma do concurso da Polícia Civil para fortalecer o trabalho de enfrentamento à criminalidade e ampliar as condições de trabalho de nossos policiais. Estamos fortalecendo e ampliando nosso efetivo e ainda em abril vamos iniciar o curso. Em breve, teremos mais policiais civis nas ruas para que possamos dar uma resposta ainda melhor à sociedade e seguir reduzindo os números de crimes”, afirmou o governador Renato Casagrande.