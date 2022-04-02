A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai convocar 158 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2019. O chamamento da segunda turma foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta sexta-feira (1º).
A publicação da lista de convocados deve ser publicada na edição do Diário Oficial do Estado da próxima segunda-feira (4) e nos canais da banca organizadora da seleção.
Os 158 candidatos classificados serão convocados para as fases de investigação social e o curso de formação na Academia da Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol).
Polícia Civil do ES vai convocar 158 aprovados em concurso para formação
De acordo com o delegado geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, o curso de formação está previsto para começar ainda neste mês de abril. Serão convocados:
- 83 investigadores de polícia
- 10 médicos legistas
- 30 peritos
- 10 psicólogos
- 8 assistentes sociais
- 17 auxiliares de perícia
De acordo com o governo do Estado, o chamamento da segunda turma é mais uma ação para fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, bandeira da atual gestão na área de Segurança Pública.
“Vamos publicar o chamamento da segunda turma do concurso da Polícia Civil para fortalecer o trabalho de enfrentamento à criminalidade e ampliar as condições de trabalho de nossos policiais. Estamos fortalecendo e ampliando nosso efetivo e ainda em abril vamos iniciar o curso. Em breve, teremos mais policiais civis nas ruas para que possamos dar uma resposta ainda melhor à sociedade e seguir reduzindo os números de crimes”, afirmou o governador Renato Casagrande.
* Com informações do governo do Espírito Santo.