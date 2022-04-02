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Segunda turma

Polícia Civil do ES vai convocar 158 aprovados em concurso para formação

Curso está previsto para começar ainda neste mês de abril. Classificados também precisarão passar pela fase de investigação social

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 14:54

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

02 abr 2022 às 14:54
Policiais Civis em operação no Morro da Conquista, em Vitória
Policial civil em operação em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai convocar 158 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2019. O chamamento da segunda turma foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta sexta-feira (1º).
A publicação da lista de convocados deve ser publicada na edição do Diário Oficial do Estado da próxima segunda-feira (4) e nos canais da banca organizadora da seleção.
Os 158 candidatos classificados serão convocados para as fases de investigação social e o curso de formação na Academia da Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol). 
Polícia Civil do ES vai convocar 158 aprovados em concurso para formação

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De acordo com o delegado geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, o curso de formação está previsto para começar ainda neste mês de abril. Serão convocados:
  • 83 investigadores de polícia
  • 10 médicos legistas
  • 30 peritos
  • 10 psicólogos
  • 8 assistentes sociais
  • 17 auxiliares de perícia
De acordo com o governo do Estado, o chamamento da segunda turma é mais uma ação para fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, bandeira da atual gestão na área de Segurança Pública. 
“Vamos publicar o chamamento da segunda turma do concurso da Polícia Civil para fortalecer o trabalho de enfrentamento à criminalidade e ampliar as condições de trabalho de nossos policiais. Estamos fortalecendo e ampliando nosso efetivo e ainda em abril vamos iniciar o curso. Em breve, teremos mais policiais civis nas ruas para que possamos dar uma resposta ainda melhor à sociedade e seguir reduzindo os números de crimes”, afirmou o governador Renato Casagrande.
* Com informações do governo do Espírito Santo.

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