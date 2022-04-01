Serra e Vila Velha abrem seleções para área da Saúde com salários de até R$ 9 mil

66 vagas com salários de até R$ 9.767,38. As inscrições já estão abertas e são realizadas exclusivamente pela internet. As prefeituras da Serra e de Vila Velha estão com seleções abertas para os cargos de médicos, psicólogos e assistentes sociais. Ao todo sãocom salários de até R$ 9.767,38. As inscrições já estão abertas e são realizadas exclusivamente pela internet.

Nas duas prefeituras, os processos seletivos simplificados são destinados à contratação temporária de profissionais de nível superior, com registro no Conselho Regional. Vale destacar que também há formação de cadastro reserva.

Na Serra estão abertas 62 vagas para a contratação de médicos Crédito: Pixabay

SERRA

Na Serra, as vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Cardiologista (3 vagas)

Dermatologista (5)

Gastroenterologista (2)

Infectologista (2),

Neurologista (4)

Pneumologista (1)

Psiquiatra (6)

Reumatologista (1)

Urologista (2),

Radiologista (5)

Ginecologista/obstetra (3)

Pediatra (3)

Clínico geral (10)

Médicos do Programa de Saúde da Família (15)

De acordo com o edital nº 102/2022, a remuneração com carga horária de 20 horas semanais para os cargos de cardiologista, dermatologista, gastroenterologista, infectologista, neurologista, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, urologista, radiologista, ginecologista/obstetra, pediatra e clínico geral é de R$ 3.394,46. Além disso, há auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 525,00, mais gratificação.

A remuneração para médico clínico geral com carga horária de 30 horas semanais é de R$ 6.580,92. Já o subsídio para a vaga destinada ao médico do Programa de Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais, é de R$ 9.767,38. Ambos os cargos vão receber auxílio-alimentação mensal de R$ 525,00, mais gratificação.

O processo de seleção para os candidatos será realizado em uma única etapa de análise de títulos, sendo ela de caráter eliminatório e classificatório. A divulgação do resultado final tem previsão para o dia 7 de abril, e será publicada nos sites da Prefeitura Municipal de Serra e no Diário Oficial do Espírito Santo

VILA VELHA

R$ 1.927,80 para assistente social e R$ 1.901,72 para psicólogo. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300. Em Vila Velha, há duas vagas para o cargo de assistente social e duas para psicólogo. Segundo o edital nº 001/2022 , a remuneração com carga horária de 30 horas semanais é depara assistente social epara psicólogo. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

O processo seletivo será realizado em três etapas, as quais são:

Inscrição e classificação;

Comprovação de requisitos (experiência profissional e qualificação profissional);

Formalização da contração.

PROCESSO PARA DOCENTE-ASSISTENCIAL

Outro processo seletivo que está aberto é o do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), para docente-assistencial em consultório na rua pelo Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

A inscrição já pode ser feita pela internet, em formulário eletrônico disponível no site do Icepi , até o dia 13 de abril. Ao todo, são três vagas sendo cada uma para as regiões Sul, Metropolitana e Central-Norte do Estado.

R$ 7 mil. Segundo o edital , o docente-assistencial selecionado para atuar nas atividades docente-assistenciais do programa Qualifica-APS, deverá apresentar disponibilidade de carga horária de 40 horas semanais e vai receber bolsa de apoio no valor de

As etapas para o processo seletivo são:

Primeira Etapa – Inscrição e envio das informações e documentos; Segunda Etapa – Classificação dos candidatos (autopontuação);

Terceira Etapa – Análise e validação dos documentos dos candidatos classificados;

Quarta Etapa – Entrevista;

Quinta Etapa – Resultado final e formação de cadastro reserva;

Sexta Etapa – Formalização da adesão.

