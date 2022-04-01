Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Serra e Vila Velha abrem seleções para área da Saúde com salários de até R$ 9 mil
Processos seletivos

Serra e Vila Velha abrem seleções para área da Saúde com salários de até R$ 9 mil

As vagas são para médicos, psicólogos e assistentes sociais. Há também processo seletivo para docente-assistencial em consultório na rua

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 15:13

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 abr 2022 às 15:13
As prefeituras da Serra e de Vila Velha estão com seleções abertas para os cargos de médicos, psicólogos e assistentes sociais. Ao todo são 66 vagas com salários de até R$ 9.767,38. As inscrições já estão abertas e são realizadas exclusivamente pela internet.
Nas duas prefeituras, os processos seletivos simplificados são destinados à contratação temporária de profissionais de nível superior, com registro no Conselho Regional. Vale destacar que também há formação de cadastro reserva.
Médico atua no Norte do ES
Na Serra estão abertas 62 vagas para a contratação de médicos Crédito: Pixabay
Para se inscrever nas vagas para contratação de médicos, na Prefeitura da Serra, os interessados devem realizar as inscrições até às 15h do dia 5 de abril na página da ficha de inscrição.
Já para se inscrever nas vagas de psicólogos e assistentes sociais, da Prefeitura de Vila Velha, as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico do órgão até às 23h59 do dia 13 de abril.

SERRA

Na Serra, as vagas estão distribuídas da seguinte maneira:
  • Cardiologista (3 vagas)
  • Dermatologista (5)
  • Gastroenterologista (2)
  • Infectologista (2), 
  • Neurologista (4)
  • Pneumologista (1)
  • Psiquiatra (6)
  • Reumatologista (1)
  • Urologista (2), 
  • Radiologista (5)
  • Ginecologista/obstetra (3)
  • Pediatra (3)
  • Clínico geral (10)
  • Médicos do Programa de Saúde da Família (15)
De acordo com o edital nº 102/2022, a remuneração com carga horária de 20 horas semanais para os cargos de cardiologista, dermatologista, gastroenterologista, infectologista, neurologista, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, urologista, radiologista, ginecologista/obstetra, pediatra e clínico geral é de R$ 3.394,46. Além disso, há auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 525,00, mais gratificação.
A remuneração para médico clínico geral com carga horária de 30 horas semanais é de R$ 6.580,92. Já o subsídio para a vaga destinada ao médico do Programa de Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais, é de R$ 9.767,38. Ambos os cargos vão receber auxílio-alimentação mensal de R$ 525,00, mais gratificação.
O processo de seleção para os candidatos será realizado em uma única etapa de análise de títulos, sendo ela de caráter eliminatório e classificatório. A divulgação do resultado final tem previsão para o dia 7 de abril, e será publicada nos sites da Prefeitura Municipal de Serra e no Diário Oficial do Espírito Santo.

Veja Também

Tribunal de Contas do ES vai abrir concurso com 20 vagas

VILA VELHA

Em Vila Velha, há duas vagas para o cargo de assistente social e duas para psicólogo. Segundo o edital nº 001/2022, a remuneração com carga horária de 30 horas semanais é de R$ 1.927,80 para assistente social e R$ 1.901,72 para psicólogo. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
O processo seletivo será realizado em três etapas, as quais são:
  1. Inscrição e classificação;
  2. Comprovação de requisitos (experiência profissional e qualificação profissional);
  3. Formalização da contração.
De acordo com a prefeitura, o processo tem vigência até o dia 13 abril. A partir dessa data, os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade, iniciando pelas quatro vagas. O resultado será publicado nos sites da Prefeitura Municipal de Vila Velha e no Diário Oficial do Espírito Santo.

Veja Também

Prefeitura de Vitória cancela processo seletivo para professores temporários

PROCESSO PARA DOCENTE-ASSISTENCIAL

Outro processo seletivo que está aberto é o do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), para docente-assistencial em consultório na rua pelo Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).
A inscrição já pode ser feita pela internet, em formulário eletrônico disponível no site do Icepi, até o dia 13 de abril. Ao todo, são três vagas sendo cada uma para as regiões Sul, Metropolitana e Central-Norte do Estado.
Segundo o edital, o docente-assistencial selecionado para atuar nas atividades docente-assistenciais do programa Qualifica-APS, deverá apresentar disponibilidade de carga horária de 40 horas semanais e vai receber bolsa de apoio no valor de R$ 7 mil.
As etapas para o processo seletivo são:
  1. Primeira Etapa – Inscrição e envio das informações e documentos;
  2. Segunda Etapa – Classificação dos candidatos (autopontuação);
  3. Terceira Etapa – Análise e validação dos documentos dos candidatos classificados;
  4. Quarta Etapa – Entrevista;
  5. Quinta Etapa – Resultado final e formação de cadastro reserva;
  6. Sexta Etapa – Formalização da adesão.
O resultado final será divulgado no dia 13 de maio e publicado no site do Icepi.

LEIA MAIS 

IBGE divulga resultado de processo seletivo para temporários no ES

Governo atualiza regras para realização de concursos no ES; veja mudanças

Abertos 80 concursos e seleções com salários que chegam a R$ 27 mil

Secont lança edital para contratar auditor com salário de R$ 13,6 mil no ES

Ifes abre vagas para atuação em incubadoras com bolsas até R$ 3.520

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Serra Vagas (ES) Vila Velha Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa
Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados