Serra e Vila Velha abrem seleções para área da Saúde com salários de até R$ 9 mil

As prefeituras da Serra e de Vila Velha estão com seleções abertas para os cargos de médicos, psicólogos e assistentes sociais. Ao todo são 66 vagas com salários de até R$ 9.767,38. As inscrições já estão abertas e são realizadas exclusivamente pela internet.
Nas duas prefeituras, os processos seletivos simplificados são destinados à contratação temporária de profissionais de nível superior, com registro no Conselho Regional. Vale destacar que também há formação de cadastro reserva.
Para se inscrever nas vagas para contratação de médicos, na Prefeitura da Serra, os interessados devem realizar as inscrições até às 15h do dia 5 de abril na página da ficha de inscrição.
Já para se inscrever nas vagas de psicólogos e assistentes sociais, da Prefeitura de Vila Velha, as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico do órgão até às 23h59 do dia 13 de abril.
SERRA
Na Serra, as vagas estão distribuídas da seguinte maneira:
- Cardiologista (3 vagas)
- Dermatologista (5)
- Gastroenterologista (2)
- Infectologista (2),
- Neurologista (4)
- Pneumologista (1)
- Psiquiatra (6)
- Reumatologista (1)
- Urologista (2),
- Radiologista (5)
- Ginecologista/obstetra (3)
- Pediatra (3)
- Clínico geral (10)
- Médicos do Programa de Saúde da Família (15)
De acordo com o edital nº 102/2022, a remuneração com carga horária de 20 horas semanais para os cargos de cardiologista, dermatologista, gastroenterologista, infectologista, neurologista, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, urologista, radiologista, ginecologista/obstetra, pediatra e clínico geral é de R$ 3.394,46. Além disso, há auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 525,00, mais gratificação.
A remuneração para médico clínico geral com carga horária de 30 horas semanais é de R$ 6.580,92. Já o subsídio para a vaga destinada ao médico do Programa de Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais, é de R$ 9.767,38. Ambos os cargos vão receber auxílio-alimentação mensal de R$ 525,00, mais gratificação.
O processo de seleção para os candidatos será realizado em uma única etapa de análise de títulos, sendo ela de caráter eliminatório e classificatório. A divulgação do resultado final tem previsão para o dia 7 de abril, e será publicada nos sites da Prefeitura Municipal de Serra e no Diário Oficial do Espírito Santo.
VILA VELHA
Em Vila Velha, há duas vagas para o cargo de assistente social e duas para psicólogo. Segundo o edital nº 001/2022, a remuneração com carga horária de 30 horas semanais é de R$ 1.927,80 para assistente social e R$ 1.901,72 para psicólogo. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
O processo seletivo será realizado em três etapas, as quais são:
- Inscrição e classificação;
- Comprovação de requisitos (experiência profissional e qualificação profissional);
- Formalização da contração.
De acordo com a prefeitura, o processo tem vigência até o dia 13 abril. A partir dessa data, os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade, iniciando pelas quatro vagas. O resultado será publicado nos sites da Prefeitura Municipal de Vila Velha e no Diário Oficial do Espírito Santo.
PROCESSO PARA DOCENTE-ASSISTENCIAL
Outro processo seletivo que está aberto é o do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), para docente-assistencial em consultório na rua pelo Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).
A inscrição já pode ser feita pela internet, em formulário eletrônico disponível no site do Icepi, até o dia 13 de abril. Ao todo, são três vagas sendo cada uma para as regiões Sul, Metropolitana e Central-Norte do Estado.
Segundo o edital, o docente-assistencial selecionado para atuar nas atividades docente-assistenciais do programa Qualifica-APS, deverá apresentar disponibilidade de carga horária de 40 horas semanais e vai receber bolsa de apoio no valor de R$ 7 mil.
As etapas para o processo seletivo são:
- Primeira Etapa – Inscrição e envio das informações e documentos;
- Segunda Etapa – Classificação dos candidatos (autopontuação);
- Terceira Etapa – Análise e validação dos documentos dos candidatos classificados;
- Quarta Etapa – Entrevista;
- Quinta Etapa – Resultado final e formação de cadastro reserva;
- Sexta Etapa – Formalização da adesão.
O resultado final será divulgado no dia 13 de maio e publicado no site do Icepi.