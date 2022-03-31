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Após adiamento

Prefeitura de Vitória cancela processo seletivo para professores temporários

A prova que estava prevista para este domingo (3), não vai mais ocorrer. Quem se inscreveu poderá pedir o dinheiro de volta. Uma nova contratação de empresa responsável pela organização do processo será feita

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:46

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 mar 2022 às 13:46
Prefeitura de Vitória cancelou o processo seletivo de profissionais temporários para a rede de ensino municipal. A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou, nesta quinta-feira (31) que rescindiu o contrato com a empresa que seria a responsável pelo planejamento, organização, elaboração e execução da seleção. 
As provas seriam realizadas neste domingo (3). Segundo a Seme, isso aconteceu porque “a empresa não estava respondendo às demandas da secretaria e não demonstrou possibilidade de realizar as provas no dia 3 de abril”.
Fachada da Prefeitura de Vitória
Fachada da Prefeitura de Vitória Crédito: Fábio Vicentini
A secretaria disse, ainda, que, o candidato que havia se inscrito para a prova poderá pedir o dinheiro de volta junto à empresa Fenaz do Pará.
Um novo processo de contratação de empresa responsável pela organização do processo será feito.
No dia 15 de janeiro, as provas do processo seletivo já haviam sido adiadas. A seleção tinha o intuito de contratar coordenador de turno; dinamizadores de Arte e de Educação Física; professor da Educação Infantil; professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Além disso, havia vagas para professores de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Informática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Música; e Pedagogo. A carga horária era de 25 a 44 horas semanais e o salário base mensal variava de R$ 2.099,41 a R$ 4.916,91.

CONVOCAÇÃO

Prefeitura de Vitória comunicou que, nos últimos 15 dias, convocou 300 profissionais aprovados no último concurso público realizado para cargos do magistério.
Segundo ela, foram convocados um total de 87 professores de Educação Infantil; 80 professores de Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 30 professores de Língua Inglesa; 30 pedagogos; 16 professores de Arte; 16 professores de Educação Física; 14 dinamizadores de Arte; 13 dinamizadores de Educação Física e 12 coordenadores de turno.

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