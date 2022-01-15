Prefeitura de Vitória adia aplicação de provas para seleção de professores

A organizadora, conforme informou a prefeitura, foi contratada por meio de licitação pública de ampla concorrência. Os testes, quando forem realizados, contarão com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Conhecimentos Didáticos/ Pedagógicos e Conhecimentos Específicos.

“A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) lamenta o transtorno causado, mas preza pela qualidade do processo, sobretudo pelo cumprimento dos protocolos de biossegurança para a prevenção ao contágio pela covid-19”, diz a nota divulgada pelo município.