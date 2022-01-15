Prefeitura de Vitória adia aplicação de provas para seleção de professores

A Prefeitura de Vitória anunciou na tarde deste sábado (15) que as provas do processo seletivo de profissionais temporários para a rede de ensino foram adiadas. Os exames seriam aplicados neste domingo, dia 16 de janeiro de 2022, pela empresa empresa Fenaz, do Pará. Uma nova data será anunciada pelo município.
A organizadora, conforme informou a prefeitura, foi contratada por meio de licitação pública de ampla concorrência. Os testes, quando forem realizados, contarão com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Conhecimentos Didáticos/ Pedagógicos e Conhecimentos Específicos.
“A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) lamenta o transtorno causado, mas preza pela qualidade do processo, sobretudo pelo cumprimento dos protocolos de biossegurança para a prevenção ao contágio pela covid-19”, diz a nota divulgada pelo município.
A seleção visa a contratar:
- Coordenador de turno
- Dinamizadores de Arte e de Educação Física
- Professor da Educação Infantil
- Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
- Professores de Arte; Ciências; Educação Física; Geografia; História; Informática; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática e Música
- Pedagogo
A carga horária a ser cumprida é de 25 a 44 horas semanais e o salário base mensal varia de R$ 2.099,41 a R$ 4.916,91. A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.