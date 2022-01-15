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Temporários

Prefeitura de Vitória adia aplicação de provas para seleção de professores

Exames seriam aplicadas neste domingo (16); uma nova data será marcada pelo município. Seleção visa contratar professores, pedagogos, entre outros

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 18:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2022 às 18:21
Prefeitura de Vitória anunciou na tarde deste sábado (15) que as provas do processo seletivo de profissionais temporários para a rede de ensino foram adiadas. Os exames seriam aplicados neste domingo, dia 16 de janeiro de 2022, pela empresa empresa Fenaz, do Pará. Uma nova data será anunciada pelo município.
A organizadora, conforme informou a prefeitura, foi contratada por meio de licitação pública de ampla concorrência.  Os testes, quando forem realizados, contarão com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Conhecimentos Didáticos/ Pedagógicos e Conhecimentos Específicos.
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Prova para professores da Prefeitura de Vitória foi adiada Crédito: André Sobral/Divulgação
“A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) lamenta o transtorno causado, mas preza pela qualidade do processo, sobretudo pelo cumprimento dos protocolos de biossegurança para a prevenção ao contágio pela covid-19”, diz a nota divulgada pelo município.
A seleção visa a contratar:
  • Coordenador de turno
  • Dinamizadores de Arte e de Educação Física
  • Professor da Educação Infantil
  • Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
  • Professores de Arte; Ciências; Educação Física; Geografia; História; Informática; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática e Música
  • Pedagogo
A carga horária a ser cumprida é de 25 a 44 horas semanais e o salário base mensal varia de R$ 2.099,41 a R$ 4.916,91. A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 

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