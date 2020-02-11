ES registra pelo menos 12 mortes por balas perdidas desde 2018

Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal

Alzeni do Rosário ainda se lembra bem do dia em que sua neta, Karolaine da Silva, saiu por instantes de casa para nunca mais voltar com vida. A jovem tinha apenas 18 anos quando, em abril de 2018, ficou no meio de uma troca de tiros entre policiais e criminosos no bairro Porto Novo em Cariacica. Ela foi atingida por um disparo na cabeça.

"Não dá pra esquecer. A gente fica com aquilo na mente. Por que o tiro não pegou na perna ou na mão? Foi pegar logo na cabeça dela? A gente fica sem resposta" Alzeni do Rosário - Vó de Karolaine

Karolaine foi atingida na cabeça por uma bala perdida durante confronto entre policiais e criminosos em Cariacica Crédito: Reprodução/Facebook

"Todos nós, governo, policiais, estamos consternados, tristes, indignados e revoltados por essa insanidade praticada por esse criminoso. Mas ele vai ter o seu destino, porque ele será caçado por nós e preso" Roberto Sá - Secretário de Segurança

A morte de Alice está sendo investigada, mas assim como em praticamente todos os casos relatados, as famílias das vítimas querem apenas que alguém seja responsabilizado pelas mortes. Que a polícia investigue, prenda e que a justiça seja feita para os assassinos.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) não informou quantas investigações resultaram na prisão de homicidas em casos de balas perdidas. Em nota, disse:

"A Secretaria da Segurança Pública do Estado ressalta que, desde o ano passado, com a retomada do programa Estado Presente, há o monitoramento periódico de todos os dados de criminalidade e as ações são planejadas em cima dessas estatísticas. Em 2019 houve a maior redução de homicídios no Estado, desde 1992, com menos de mil casos, e o trabalho é contínuo para aumentar a sensação de segurança dos moradores. Vale destacar que a população tem importante contribuição no sentido de auxiliar o trabalho policial com informações e o anonimato é garantido voa Disque-denúncia 181".