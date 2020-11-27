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Após quase 40 dias

Causa de incêndio que matou criança na Praia do Canto segue desconhecida

Por enquanto, o que se sabe é que as chamas começaram no quarto dos pais do menino que morreu. O incêndio no apartamento  aconteceu no dia 19 de outubro deste ano

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 15:11
Defesa Civil faz avaliação em apartamento que pegou fogo na Praia do Canto
Além do apartamento, o terceiro andar também ficou prejudicado e com as paredes pretas por causa da fumaça Crédito: Luciney Araújo
Depois de quase 40 dias, a causa do incêndio que atingiu um apartamento na Praia do Canto continua desconhecida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o laudo ainda está sendo confeccionado e não há novas informações. No acidente, uma criança de apenas quatro anos acabou morrendo.
O caso também é investigado pelo 3º Distrito de Polícia de Vitória, que fica no mesmo bairro onde aconteceu o incêndio. No entanto, a Polícia Civil informou que aguarda o resultado do laudo pericial do local para relatar o procedimento à Justiça e acrescentou que "nenhuma outra informação será repassada, para que a apuração seja preservada".
Por enquanto, o que se sabe é que o fogo começou no quarto que era usado pelos pais do menino. A principal suspeita é que o início das chamas tenha relação com a parte elétrica do imóvel. No dia seguinte, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram que o apartamento ficou quase todo destruído. Veja:
No momento do incêndio, havia seis pessoas no imóvel. Além do menino que faleceu, estavam a mãe, o pai, a avó, a babá e o irmão mais velho dele, uma criança de seis anos. Devido à grande inalação de fumaça, a avó chegou a ser internada em um hospital particular de Vitória, mas teve alta no dia seguinte.
O apartamento em questão fica no terceiro andar do Edifício Pintor Fanzeres, na Avenida Rio Branco. Depois do incêndio, o prédio chegou a ser interditado pela Defesa Civil da Capital, mas foi liberado na manhã do dia 20 de outubro, após uma vistoria que não apontou danos estruturais.

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