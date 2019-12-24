Vereadores de Linhares voltam atrás e aumentam número de parlamentares

A proposta que reduziria o número de vereadores foi aprovada em primeiro turno e rejeitada em segundo turno Crédito: Leonardo Goliver

O projeto foi apreciado em segundo turno na sessão desta segunda, a última de 2019 antes do recesso parlamentar. Apesar do espaço aberto para discussão, poucos vereadores se manifestaram sobre assunto. Alguns afirmaram ser a favor da redução, citando principalmente o aumento de gastos no Legislativo municipal com a criação de mais vagas.

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No entanto, a proposta que reduzia o número de cadeiras para a próxima legislatura foi rejeitada em segundo turno. Votaram contra a medida os vereadores Carlos Almeida (PDT), Edimar Vitorazzi (PSC), Gelson Suave (PSC), Jean Menezes (PRB), Pamela Maia (PSDC), Tarcisio Silva (PSB) e Tobias Cometti (PSDC). A proposta inicial, apresentada no dia 19 de novembro, foi assinada pelos mesmos vereadores que na última sessão do ano voltaram atrás.

Atualmente os vereadores recebem um salário mensal de R$ 6.192,00. Os parlamentares tentaram reajustar esse valor para R$ 10,9 mil, um aumento de 76% . No entanto, no dia 25 de novembro o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, vetou os projetos que aumentavam o salário, concedia férias e décimo terceiro aos edis. O veto foi apreciado e mantido pelos parlamentares.

Uma nova proposta fixando a remuneração em R$ 1.543,00 foi apresentada e tramita na Casa. Ainda não há decisão sobre esse projeto que pode ser votado até setembro de 2020. Caso não seja aprovado e o salário permaneça o mesmo, o aumento dos gastos será de quase R$ 300 mil por ano para o pagamento de salário dos vereadores.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O argumento usado por vários vereadores para rejeitar a proposta apresentada por eles mesmos e aprovada em primeiro turno foi uma audiência pública realizada na última quinta-feira (19). Na ocasião, foram debatidos com representantes da sociedade a quantidade de vereadores para 2021. Nem todos os vereadores participaram dessa reunião.

No entanto, a maioria dos que usaram a tribuna da Câmara pediu por 17 parlamentares a partir da próxima legislatura, alegando que nove vereadores não representaria toda a população.

ENTENDA O CASO

No dia 4 de novembro, os vereadores de Linhares aprovaram o aumento dos vencimentos em 76,3% , passando o salário para quase R$ 11 mil, e o aumento do número de cadeiras na Casa. Na ocasião, também aprovaram pagamentos referentes a férias e a 13º salário, no mesmo valor dos salários.

As medidas revoltaram os moradores da cidade, que se reuniram em frente à Câmara para protestar, chamando a atitude dos vereadores de "safadeza" . O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) chegou a instaurar um procedimento para apurar possíveis irregularidades na tramitação dos projetos.