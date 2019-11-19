Vídeo: manifestantes chamam de 'safadeza' aumento de 76% em  Linhares

Vídeo mostra manifestantes na Câmara de Linhares Crédito: Reprodução

Um grupo de manifestantes lotou o auditório da Câmara Municipal de Linhares na noite dessa segunda-feira (18), pressionando os parlamentares a recuarem da proposta de aumento em 76% do salário dos próprios vereadores para o próximo mandato. Com a pressão, os vereadores desistiram desse reajuste

A Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra os manifestantes com cartazes, faixas e bandeiras do Brasil, gritando palavras de ordem. Eles chegam a chamar de "safadeza" a iniciativa dos vereadores. Um dos cartazes pede para "trocar tudo" na Câmara. Outros apontam que os vereadores já teriam direito a frigobar e TV LED e questionam: "Quem paga essa conta?". Veja o vídeo:

O ato foi convocado nas redes sociais pelo Movimento Brasil Livre (MBL) de Linhares. No lado de fora da Câmara, é possível ver sirenes ligadas de carros da Polícia Militar.

No vídeo não há registro de brigas. Diante da pressão popular, a sessão foi suspensa e nenhum projeto foi lido. Tudo durou menos de 22 minutos. Na tarde desta segunda-feira (18), após forte pressão popular, a Câmara de Linhares anunciou que vai revogar o projeto de nº 4521/2019 que trata sobre o reajuste dos vereadores.