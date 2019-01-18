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Câmara de Linhares

Vereadora acusada de rachid retorna à Câmara de Linhares

Após decisão liminar, Rosinha Guerreira foi empossada na manhã desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 14:09

Publicado em 

18 jan 2019 às 14:09
Rosinha Guerreira é vereadora do PSDC Crédito: Facebook de Rosinha Guerreira
Afastada desde março do ano passado da Câmara de Linhares, a vereadora Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, conhecida também como Rosinha Guerreira (PSDC), foi reempossada ao cargo na manhã desta sexta-feira (18). A volta dela acontece após decisão liminar tomada pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que suspendeu o afastamento cautelar.
A vereadora responde a uma ação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por prática de rachid, que é quando um parlamentar se apropria de parte dos salários dos servidores que atuam em seu gabinete. Além de uma ação criminal referente ao caso, após ter sido presa na Operação “Salário Amigo”, em fevereiro de 2018. Há também uma comissão do Legislativo Municipal que investiga a vereadora por improbidade administrativa.
Vereadora acusada de rachid retorna à Câmara de Linhares
CÂMARA DE LINHARES
Em nota, a Câmara de Linhares informou ter sido notificada da determinação judicial durante a tarde dessa quinta-feira (17), cumprindo-a em gabinete por volta das 10h desta sexta-feira (18). Ainda de acordo com a Casa, a suplente do cargo, Pamela Maia (PSDC), sai automaticamente da função de vereadora; bem como ocorre a exoneração de seus assessores a partir da mesma data.
O recurso que deu origem ao retorno da vereadora foi apresentado pela defesa no último dia 7 de janeiro, de acordo o advogado Hélio Maldonado. “Recebemos a notícia com muita felicidade”, comentou ele sobre a decisão.

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