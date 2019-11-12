Câmara de Linhares aprova salário de R$ 10,9 mil para vereadores

Em uma única sessão foram aprovados projetos que mudam o número de vagas no legislativo, aumentam salários e concedem benefícios de férias e décimo terceiro já para a próxima legislatura Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta

Quase R$ 11 mil. Esse poderá ser o novo salário dos vereadores de Linhares , na Região Norte do Estado, a partir da próxima legislatura, com início em 2021. Os parlamentares aprovaram o aumento dos próprios vencimentos na sessão do último dia 4. Na ocasião, também aprovaram pagamentos referentes a férias e a 13º salário, no mesmo valor dos salários. Para começar a valer, esses projetos precisam ser sancionados pelo prefeito Guerino Zanon (MDB).

De acordo com o texto aprovado, os salários passam de R$ 6.192,00 para R$ 10.918,10, o que representa um acréscimo de 76,3%. O reajuste foi aprovado de forma rápida e sem debate em meio à votação de outro projeto polêmico, o que aumentou o número de vagas de vereador na Casa de 13 para 17.

Somente o aumento nos salários de 17 vereadores vai gerar uma despesa extra, por ano, de R$ 964,1 mil. Mas há ainda outros R$ 371,2 mil referentes a férias e 13º. O impacto total aos cofres públicos, portanto, seria de R$ 1,3 milhão a partir de 2021. A Câmara não apresentou detalhamento oficial sobre o impacto financeiro.

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Os projetos nº 4521/2019 e nº 5224/2019, que tratam sobre o aumento de salário e concessão dos benefícios, respectivamente, não estão disponíveis pela Câmara de Linhares para consulta no site da instituição.

Obtidos pela reportagem de A Gazeta, os textos das matérias trazem ainda outras alterações, como por exemplo a possibilidade de pagamento proporcional para os vereadores que deixarem o cargo antes do fim do mandato.

As medidas foram apreciadas de forma rápida e sem muito debate durante a sessão do dia 4 de novembro. Na ocasião, elas foram aprovadas com 11 votos a favor. Estéfano Silote (PHS) votou contrário aos projetos e o vereador Odeir Rogério Bissoli, o Rogerinho do Gás (PRP), não participou da sessão. Os demais foram favoráveis.

Para vigorarem, as leis precisam da sanção do do prefeito Guerino Zanon (MDB). Segundo a Prefeitura de Linhares, os projetos de "autoria privativa da Câmara de vereadores ainda não foram protocolados no município para apreciação do chefe do Executivo.

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Questionado pela reportagem na sessão desta segunda-feira (11), o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Bonomo (SD), limitou-se a dizer que só faria pronunciamentos por meio da assessoria.

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Em nota, a Câmara de Linhares disse apenas que aprovou os projetos citados na sessão ordinária do dia 4 de novembro e que todos os projetos estão de acordo com a Constituição Federal, com o Tribunal de Contas do Estado. Por fim, destacou que também foi aprovada a redução da quantidade de assessores parlamentares.

O procurador da Câmara Municipal de Linhares, Marco Antonio Bruneli Pessoa, falou nesta quinta-feira (14) sobre o aumento no salário dos vereadores a partir de 2021. Segundo ele, os parlamentares estão sem reajuste desde 2008.

O subsídio dos vereadores de Linhares foi fixado em uma norma que foi editada em 2008. Desse ano para cá já se passaram duas legislatura e mais de dez anos, em todo esse período, não houve nenhum reajuste e nenhuma correção desse valor. Passado esse período, com o crescimento da cidade, com a recuperação da economia, porque Linhares está diferente de outros municípios, Linhares recuperou sua economia e está em franco crescimento. Essa recuperação também no subsídio dos vereadores é algo natural e o valor que está sendo fixado é compatível com outros municípios do mesmo porte como, por exemplo, Cachoeiro de Itapemirim que tem subsídios de vereadores mais ou menos nesse patamar, argumentou.

Questionado sobre a transparência durante a tramitação do projeto na Casa de Leis, o procurador explicou que a medida tramitou como qualquer outro projeto na Câmara. Esse aumento foi um Projeto de Lei que foi discutido no âmbito da Câmara, onde tem que ser discutido. Se houve a participação da comunidade, isso pode ter havido no contato direto com os vereadores. Não acho que tenha havido susto. Eu acho que quem acompanha os trabalhos da Câmara, o projeto foi lido que é o que torna público a matéria e ficou disponível para quem quisesse discutir. Agora depois de aprovado surge o susto? O projeto tem todo um trâmite e ele passou por esse trâmite na Câmara como passam todos os outros projetos.

O enxugamento faria com que o pacote de medidas não provocasse impacto financeiro, segundo a nota. Contudo, questionada novamente sobre as despesas com salários, férias e 13º, não detalhou como a redução de despesas seria equivalente ao aumento de gastos.

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Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram, em segundo turno, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4522/2019, que aumenta de 13 para 17 o total de vereadores em Linhares e reduz o número de assessores a partir de 2021.

Com a redução, cada vereador passaria a ter direito a sete assessores parlamentares a partir de 2021, ao invés dos 12 disponíveis atualmente. A medida foi aprovada por 11 votos a favor, um contrário - Estéfano Silote (PHS) - e uma ausência - Rogerinho do Gás (PRP).