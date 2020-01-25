Vandalismo contribuiu para saída de bikes e patinetes das ruas no ES

O custo de manutenção (devido ao desgaste, roubos ou vandalismos) também contribuiu para que a empresa Grow parasse de operar temporariamente em diversas cidades brasileiras, incluindo os municípios capixabas de Vitória, Vila Velha e Guarapari, segundo publicação de O Globo, nesta sexta-feira (24).

Patinetes elétricos têm custo alto e durabilidade baixa, de acordo com especialista Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

De acordo com Armandinho Fontoura, representante do Movimento da Praia do Canto, pelo menos dez equipamentos eram vandalizados diariamente. Essa foi uma informação que colhemos junto ao setor de recuperação da empresa, que não dava conta de reaver todas. As travas das bicicletas eram muito frágeis, revelou.

A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública ( procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública ( Sesp ), que informou não ter o dado de quantas bicicletas sofreram vandalismo ou foram usadas em crimes. A empresa Grow também preferiu não confirmar tais números.

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Diante tantos casos envolvendo as "amarelinhas", o representante do Movimento da Praia do Canto disse ter tentado alguma solução. "Nós, da associação, entramos com um ofício no Ministério Público Estadual ( MPES ) pedindo para que os sistemas de segurança fossem melhorados. Lamentamos profundamente quando soubemos do fim da operação, disse Armandinho.

MODELO DE NEGÓCIO TAMBÉM INFLUENCIA

Data: 20/09/2019 - ES - Vitória - Rodolfo Venturim, 32 anos, médico, trocou o carro por patinete e bicicleta - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Além da manutenção, fruto do desgaste natural e do vandalismo, a reportagem do site O Globo também aponta outros dois fatores decisivos para a retirada desses meios de transporte dockless (que não têm estações fixas) das ruas: o alto custo de logística e o modelo de negócio adotado por parte dessas empresas.

Nesse modelo, os equipamentos ficam espalhados pelas cidades e custa caro colocá-los onde o usuário precisa. Como essas empresas precisam ter muitos clientes para aumentar a receita, a operação também encarece e a conta não fecha, explicou Daniel Gruth, diretor executivo da Aliança Bike, uma associação do setor.

Além disso, a ausência de injeção de investimento privado ou de subsídio público também dificulta a viabilidade do negócio. O mecanismo de assinatura, por exemplo, favorece o uso recorrente e permite uma previsibilidade na receita, esclareceu Maurcio Villar, um dos fundadores da Tembici, pioneira no país, que também conta um patrocínio bancário.

DIFICULDADE SINGULAR NO CASO DOS PATINETES

Patinetes elétricos tem um custo alto e uma durabilidade baixa, de acordo com especialista Crédito: Carlos Alberto Silva

Especificamente no caso dos patinetes, a apuração de O Globo também identificou que há outros fatores que dificultam a operação. A durabilidade é de aproximadamente 90 dias, a manutenção é cara e a corrida também. Além de que não está integrado às políticas públicas de mobilidade urbana, afirmou Daniel Gruth, diretor executivo da Aliança Bike.

O QUE DIZ A EMPRESA

Procurada por A Gazeta, a Grow não confirmou o número de bicicletas que eram danificadas diariamente na Grande Vitória, bem como não revelou quantos foram os reparos feitos durante o único ano de operação no Estado. Por questões estratégicas, a empresa não divulga o número de equipamentos, afirmou.

Quanto à suspensão das operações, a empresa garantiu que a decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável. Já em relação à disponibilização de bikes, a empresa afirmou estar suspensa em todo o país e ainda sem previsão para que volte a ser efetuada.