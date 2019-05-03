Bikes compartilhadas são recuperadas em maré e terreno baldio de Vitória

Bicicletas de uma empresa, compartilhadas por meio de aplicativo, foram encontradas jogadas na maré e em um terreno baldio na região da Grande São Pedro, em Vitória . As bikes foram recuperadas pela Guarda Municipal de Vitória.

Uma das ocorrências foi no bairro Santo André durante a manhã desta quinta-feira (02). Após receber denúncia de uma bicicleta de uma empresa danificada e jogada perto da maré, os agentes da Guarda Municipal foram até o local para recuperar a bike.

Em seguida, populares denunciaram a existência de um terreno baldio onde bicicletas vandalizadas estariam abandonadas. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram sete bikes desmontadas, algumas sem os pneus. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil, que conduzirá as investigações.

ABORDAGEM

Ainda na mesma manhã, na região de Maruípe, uma equipe da Guarda Municipal flagrou um cidadão transitando com uma bicicleta compartilhada sem o mecanismo de trava e rastreamento. O acusado foi detido e conduzido junto com a bicicleta à Delegacia Regional de Vitória.

PATRULHAMENTO

A Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) afirmou que as equipes da Guarda Municipal estão sempre atentas às movimentações suspeitas durante os patrulhamentos e conta ainda com as 230 câmeras de videomonitoramento em vários pontos da cidade. “Além disso, verifica com rapidez, sempre que há denúncias, pelo 190 ou pelo 181. O trabalho é realizado em apoio à Polícia Militar”, declarou a secretaria.

O QUE DIZ A EMPRESA