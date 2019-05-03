Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bikes compartilhadas são recuperadas em maré e terreno baldio de Vitória
Grande São Pedro

Bikes compartilhadas são recuperadas em maré e terreno baldio de Vitória

A abordagem foi realizada pela Guarda Municipal da Capital

Publicado em 

03 mai 2019 às 13:57

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 13:57

Bicicletas de uma empresa, compartilhadas por meio de aplicativo, foram encontradas jogadas na maré e em um terreno baldio na região da Grande São Pedro, em Vitória. As bikes foram recuperadas pela Guarda Municipal de Vitória.
Uma das ocorrências foi no bairro Santo André durante a manhã desta quinta-feira (02). Após receber denúncia de uma bicicleta de uma empresa danificada e jogada perto da maré, os agentes da Guarda Municipal foram até o local para recuperar a bike.
> Casal tenta furtar bicicletas compartilhadas em Vitória
Em seguida, populares denunciaram a existência de um terreno baldio onde bicicletas vandalizadas estariam abandonadas. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram sete bikes desmontadas, algumas sem os pneus. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil, que conduzirá as investigações.
> Pai diz que filho deveria ficar preso após furtar bicicleta em Vitória
ABORDAGEM
Ainda na mesma manhã, na região de Maruípe, uma equipe da Guarda Municipal flagrou um cidadão transitando com uma bicicleta compartilhada sem o mecanismo de trava e rastreamento. O acusado foi detido e conduzido junto com a bicicleta à Delegacia Regional de Vitória.
> Em cúmulo do vandalismo, bicicleta é jogada na Baía de Vitória
PATRULHAMENTO
A Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) afirmou que as equipes da Guarda Municipal estão sempre atentas às movimentações suspeitas durante os patrulhamentos e conta ainda com as 230 câmeras de videomonitoramento em vários pontos da cidade. “Além disso, verifica com rapidez, sempre que há denúncias, pelo 190 ou pelo 181. O trabalho é realizado em apoio à Polícia Militar”, declarou a secretaria.
O QUE DIZ A EMPRESA
Procurada pela reportagem para comentar o vandalismo, a Yellow, dona das bicicletas compartilhadas, ainda não comentou a situação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos
Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados