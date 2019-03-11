Os flagrantes de mau uso de bicicletas compartilhadas em Vitória

A empresa orienta que as bicicletas não sejam deixadas em faixa de pedestre, na saída de carros ou em vagas de estacionamento especiais (para idosos e cadeirantes) ou pagas. O importante é deixar o caminho livre para pedestres e outros veículos. Muitas são as imagens com cenas "curiosas" envolvendo a bike "amarelinha", na Capital.
Em Jardim Camburi, teve morador que utilizou a bicicleta compartilhada e, para garantir que ela ainda estivesse no mesmo local algum tempo depois, acorrentou a bike na portão de casa. O que não pode.
E carregar para outra cidade, pode?
Cariacica não conta com o sistema de compartilhamento de bicicletas, mesmo assim um carro com placas do município foi filmado carregando uma bike no porta-malas, ao lado de várias pencas de banana. A "magrela" estava sem o cadeado com QR Code utilizado para desbloqueá-la. Para onde ela era levada ninguém sabe dizer.
Vandalismo
Por fim, ainda tem gente que escolhe destruir as bicicletas que estão espalhadas pela cidade. Neste sábado (09), um ciclista deixou a bike estacionada corretamente na Rua 7, no Centro de Vitória, e durante a madrugada de domingo (10) dois homens tentaram quebrar a "magrela". A bicicleta teve o aro completamente entortado, o que inviabilizou o uso.
Posicionamento da empresa
Por nota, a Yellow disse que não confirma a veracidade das fotos e vídeos e garantiu que monitora todos os seus equipamentos e encaminha para a sua oficina aqueles que precisam de eventuais reparos.
"A empresa lembra que as suas bicicletas foram desenvolvidas com peças exclusivas, que não se adaptam a outros modelos. Além disso, todas as bicicletas Yellow são rastreadas por sistema GPS - o que já evitou episódios indesejados e ainda levou à recuperação dos equipamentos e à apreensão de pessoas envolvidas nesses casos. A empresa conta com um time de guardiões - sua equipe de rua, destinada ao monitoramento e organização das operações -, mantem contato frequente com autoridades e também recebe denúncias feitas pelos próprios usuários, a partir das quais atua na recuperação dos equipamentos. A Yellow lamenta depredações como estas que prejudicam a oferta de mobilidade para a população e pede a todos que as denunciem para o devido tratamento possa ser aplicado", diz a nota.