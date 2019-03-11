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Na Capital

Os flagrantes de mau uso de bicicletas compartilhadas em Vitória

A empresa orienta que as bicicletas não sejam deixadas em faixa de pedestre, na saída de carros ou em vagas de estacionamento especiais
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

11 mar 2019 às 17:43

Publicado em 11 de Março de 2019 às 17:43

Bicicleta no alto de um abrigo de ônibus em Vitória Crédito: Renan Bagatelli
Uma bicicleta em cima do ponto de ônibus. Como ela foi parar ali ninguém sabe, mas a foto não deixa dúvidas: uma bicicleta compartilhada, da empresa Yellow, foi "estacionada" no teto de um ponto de ônibus, na Avenida Fernando Ferrari, próximo à Ufes, em Vitória.
A empresa orienta que as bicicletas não sejam deixadas em faixa de pedestre, na saída de carros ou em vagas de estacionamento especiais (para idosos e cadeirantes) ou pagas. O importante é deixar o caminho livre para pedestres e outros veículos. Muitas são as imagens com cenas "curiosas" envolvendo a bike "amarelinha", na Capital.
Em Jardim Camburi, teve morador que utilizou a bicicleta compartilhada e, para garantir que ela ainda estivesse no mesmo local algum tempo depois, acorrentou a bike na portão de casa. O que não pode.
Bicicleta compartilhada é acorrentada no portão de casa em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Redes Sociais
E carregar para outra cidade, pode?
Cariacica não conta com o sistema de compartilhamento de bicicletas, mesmo assim um carro com placas do município foi filmado carregando uma bike no porta-malas, ao lado de várias pencas de banana. A "magrela" estava sem o cadeado com QR Code utilizado para desbloqueá-la. Para onde ela era levada ninguém sabe dizer.
Vandalismo
Por fim, ainda tem gente que escolhe destruir as bicicletas que estão espalhadas pela cidade. Neste sábado (09), um ciclista deixou a bike estacionada corretamente na Rua 7, no Centro de Vitória, e durante a madrugada de domingo (10) dois homens tentaram quebrar a "magrela". A bicicleta teve o aro completamente entortado, o que inviabilizou o uso.
Posicionamento da empresa
Por nota, a Yellow disse que não confirma a veracidade das fotos e vídeos e garantiu que monitora todos os seus equipamentos e encaminha para a sua oficina aqueles que precisam de eventuais reparos.
"A empresa lembra que as suas bicicletas foram desenvolvidas com peças exclusivas, que não se adaptam a outros modelos. Além disso, todas as bicicletas Yellow são rastreadas por sistema GPS - o que já evitou episódios indesejados e ainda levou à recuperação dos equipamentos e à apreensão de pessoas envolvidas nesses casos. A empresa conta com um time de guardiões - sua equipe de rua, destinada ao monitoramento e organização das operações -, mantem contato frequente com autoridades e também recebe denúncias feitas pelos próprios usuários, a partir das quais atua na recuperação dos equipamentos. A Yellow lamenta depredações como estas que prejudicam a oferta de mobilidade para a população e pede a todos que as denunciem para o devido tratamento possa ser aplicado", diz a nota.

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