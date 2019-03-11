Os flagrantes de mau uso de bicicletas compartilhadas em Vitória

Bicicleta no alto de um abrigo de ônibus em Vitória Crédito: Renan Bagatelli

Uma bicicleta em cima do ponto de ônibus. Como ela foi parar ali ninguém sabe, mas a foto não deixa dúvidas: uma bicicleta compartilhada, da empresa Yellow, foi "estacionada" no teto de um ponto de ônibus, na Avenida Fernando Ferrari, próximo à Ufes , em Vitória

A empresa orienta que as bicicletas não sejam deixadas em faixa de pedestre, na saída de carros ou em vagas de estacionamento especiais (para idosos e cadeirantes) ou pagas. O importante é deixar o caminho livre para pedestres e outros veículos. Muitas são as imagens com cenas "curiosas" envolvendo a bike "amarelinha", na Capital.

Jardim Camburi, teve morador que utilizou a bicicleta compartilhada e, para garantir que ela ainda estivesse no mesmo local algum tempo depois, acorrentou a bike na portão de casa. O que não pode. Em, teve morador que utilizou a bicicleta compartilhada e, para garantir que ela ainda estivesse no mesmo local algum tempo depois, acorrentou a bike na portão de casa. O que não pode.

Bicicleta compartilhada é acorrentada no portão de casa em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

E carregar para outra cidade, pode?

Cariacica não conta com o sistema de compartilhamento de bicicletas, mesmo assim um carro com placas do município foi filmado carregando uma bike no porta-malas, ao lado de várias pencas de banana. A "magrela" estava sem o cadeado com QR Code utilizado para desbloqueá-la. Para onde ela era levada ninguém sabe dizer.

Vandalismo

Por fim, ainda tem gente que escolhe destruir as bicicletas que estão espalhadas pela cidade. Neste sábado (09), um ciclista deixou a bike estacionada corretamente na Rua 7, no Centro de Vitória, e durante a madrugada de domingo (10) dois homens tentaram quebrar a "magrela". A bicicleta teve o aro completamente entortado, o que inviabilizou o uso.

Posicionamento da empresa



Por nota, a Yellow disse que não confirma a veracidade das fotos e vídeos e garantiu que monitora todos os seus equipamentos e encaminha para a sua oficina aqueles que precisam de eventuais reparos.