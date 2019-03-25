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Sem noção

Mais um flagrante de mau uso de bicicleta compartilhada em Vitória

Bike foi deixada em cima de um abrigo de passageiros de ônibus, em frente a um shopping na Capital

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:04

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:04
Bicicleta Yellow é flagrada em cima de ponto de ônibus em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Nesta segunda-feira (25), mais uma bicicleta foi encontrada em cima de ponto de ônibus em Vitória. Desta vez, foi vista na Avenida Américo Buaiz, próximo à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá
> Vitória tem mais 200 patinetes elétricos nas ruas
A empresa Yellow, responsável pela disponibilização das bikes "amarelinhas" por aluguel na Capital, já orientou no sentido de que as bicicletas não sejam deixadas em locais que atrapalhem o deslocamento de pedestres e veículos. Ainda assim, não só casos de acorrentamento de unidades em lugares impróprios vêm sendo vistos, como também verdadeiros atos de vandalismo.
Acionada pela reportagem nesta segunda-feira, a empresa Yellow se manifestou por nota nesta terça (26):
"A Yellow informa que foi até o local e realizou o resgate do equipamento às 09h30 do dia 25/03/2019. A empresa conta com um time de guardiões - sua equipe de rua, destinada ao monitoramento e organização das operações -, mantem contato frequente com autoridades e também recebe denúncias feitas pelos próprios usuários, a partir das quais atua na recuperação dos equipamentos", diz a nota.
Crédito: Marcelo Prest
> Vídeo que mostra jovens quebrando bicicleta não foi filmado em Vitória
E CARREGAR PARA OUTRA CIDADE, PODE?
Cariacica não conta com o sistema de compartilhamento de bicicletas, mesmo assim um carro com placas do município foi filmado carregando uma bike no porta-malas, ao lado de várias pencas de banana. A "magrela" estava sem o cadeado com QR Code utilizado para desbloqueá-la. Para onde ela era levada ninguém sabe dizer.
VANDALISMO
Por fim, ainda tem gente que escolhe destruir as bicicletas que estão espalhadas pela cidade. No dia 9 de março, um ciclista deixou a bike estacionada corretamente na Rua 7, no Centro de Vitória, e durante a madrugada do dia 10 dois homens tentaram quebrar a "magrela". A bicicleta teve o aro completamente entortado, o que inviabilizou o uso.
> Decisão sobre bicicletas compartilhadas nos afasta mais da Holanda
Com informações de Barbara Oliveira

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