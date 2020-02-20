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Aviação

Especialista: 'É mais fácil ganhar na Mega do que sofrer acidente aéreo'

Especialista garante que a fatalidade ocorrida em Guarapari não coloca em cheque a aviação comercial e atesta a segurança operacional das aeronaves

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 15:52
Além de piloto e especialista em aviação, Edmundo Ubiratan tem longa experiência em pilotagem do modelo Piper Cherokee 180 Crédito: Arquivo pessoal
queda do monomotor que resultou na morte de duas pessoas em Guarapari nesta quarta-feira (19) assustou moradores e comerciantes das regiões próximas ao aeroporto da cidade e reacendeu a dúvida em relação à segurança de se voar, especialmente em aeronaves de pequeno porte, como neste caso.

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Embora sejam elevadas as chances de um acidente aéreo ser fatal, a probabilidade de que o mesmo ocorra é remota, como apontado pelo relatório de 2018 da Organização da Aviação Civil Internacional, e detalhado pelo especialista em aviação e também piloto Edmundo Ubiratan.
"A aviação como um todo é muito segura. A nível mundial, há um acidente para cada 58 milhões de decolagens, das aeronaves pequenas aos grandes modelos operados comercialmente. É mais fácil ganhar na Mega-Sena aqui no Brasil do que se morrer por um acidente aéreo. Mas para o público, especialmente quem mora perto de aeroporto existe sim um receio"
Edmundo Ubiratan - Piloto e especialista em aviação
Especificamente sobre o monomotor Cherokee 180, fabricado pela empresa norte-americana Piper Aircraft, Ubiratan atesta que a aeronave é confiável e homologada pela Anac.

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"Parte do meu curso de formação de piloto foi feito nesse avião. Aqui no Brasil ele é um muito utilizado em voos de instrução aérea. Em termos de segurança, é extremamente seguro. Toda aeronave que tem uma homologação de um órgão como a Anac, por exemplo é considerado como segura por cumprir com 100 % dos requisitos", reforçou o especialista, que é piloto há mais de dez anos.

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