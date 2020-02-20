Especialista: 'É mais fácil ganhar na Mega do que sofrer acidente aéreo'

Embora sejam elevadas as chances de um acidente aéreo ser fatal, a probabilidade de que o mesmo ocorra é remota, como apontado pelo relatório de 2018 da Organização da Aviação Civil Internacional, e detalhado pelo especialista em aviação e também piloto Edmundo Ubiratan.

"A aviação como um todo é muito segura. A nível mundial, há um acidente para cada 58 milhões de decolagens, das aeronaves pequenas aos grandes modelos operados comercialmente. É mais fácil ganhar na Mega-Sena aqui no Brasil do que se morrer por um acidente aéreo. Mas para o público, especialmente quem mora perto de aeroporto existe sim um receio"

"Parte do meu curso de formação de piloto foi feito nesse avião. Aqui no Brasil ele é um muito utilizado em voos de instrução aérea. Em termos de segurança, é extremamente seguro. Toda aeronave que tem uma homologação de um órgão como a Anac, por exemplo é considerado como segura por cumprir com 100 % dos requisitos", reforçou o especialista, que é piloto há mais de dez anos.