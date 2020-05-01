O que levou Casagrande a deixar decisão sobre comércio para sábado

Renato Casagrande ponderou decisão sobre flexibilizar atividade comercial Crédito: Reprodução

Após sinalizar que o Espírito Santo caminhava para a reabertura gradual e cuidadosa do comércio, prevista para a próxima segunda-feira (4) , e até uma expectativa de que o anúncio fosse feito nesta quinta-feira (30), o governador Renato Casagrande pisou no freio. Em entrevista coletiva nesta quinta, ele apontou os dados que estão sendo analisados pelo governo para decidir se flexibiliza o retorno da atividade comercial na Grande Vitória, mas salientou que uma resposta definitiva só será dada no sábado (2).

O motivo é a preocupação com os novos números relativos à Covid-19, que incluem o aumento de casos e mortes, a alta ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a pouca adesão ao isolamento social. Os dados de hoje não são favoráveis à flexibilização. O isolamento social no Estado está em 46%, nós precisaríamos que ele estivesse em, pelo menos, 50% ou 55%, afirmou.

Segundo Casagrande, a adesão dos capixabas ao distanciamento social já foi maior, de 60%, mas ela vem caindo. Os dados são coletados por uma empresa de monitoramento de geolocalização e por operadoras de telefonia.

OCUPAÇÃO CRESCENTE DOS LEITOS DE UTI



O pouco isolamento social nesta semana se soma à preocupação com o número de leitos de UTI disponíveis para receber os próximos infectados pelo novo coronavírus . A demanda do sistema de saúde está muito forte. Principalmente com relação às internações em UTI, salientou.

A pressão sobre o sistema de saúde tende a aumentar nos próximos dias, já que o Espírito Santo ainda tem apresentado um número alto de casos confirmados da doença.

Vemos que, nos últimos dias, o número de testes positivos é mais forte. A média de pessoas que perdem a vida por dia também cresceu, apontou o governador.

GOVERNADOR DIZ QUE É PRECISO SACRIFICAR O LAZER

Informações mais consolidadas sobre os números do coronavírus nas cidades e no Estado serão apresentadas ao governador na manhã de sábado (2), dia em que Casagrande deve anunciar a decisão final sobre a reabertura ou a manutenção do fechamento do comércio.

Ele destacou, contudo, que o retorno das atividades sociais só será possível se os capixabas sacrificarem seus momentos de lazer.

Precisamos aumentar o isolamento para salvar mais vidas e administrar o sistema de saúde. Não podemos por muito tempo sacrificar só um setor da atividade econômica, só o comércio. Temos que sacrificar passeios, lazer e diversão para preservar empregos, preservar a atividade econômica, disse.