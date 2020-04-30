'Número crítico é 90%', diz secretário do ES sobre ocupação de UTI para Covid-19

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

alerta laranja, segundo o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes, que afirmou que o nível crítico será considerado quando a ocupação chegar a 90%. Após a informação de que 83,3% dos leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus na Grande Vitória estavam ocupados , muitas pessoas demonstraram preocupação, já que o número de casos e de mortes confirmadas pela doença vem crescendo significativamente nos últimos dias. No entanto, este índice está em um, segundo o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes, que afirmou que oserá considerado quando a ocupação chegar a 90%.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fernandes explicou que quando o índice atinge os 80%, uma série de medidas são tomadas para conter o avanço e garantir a expansão imediata de leitos. Ainda de acordo com o secretário, essas ações são constantes e variam com o tempo, sendo preciso observar o índice por um período de até três dias para que se haja um diagnóstico real da ocupação.

A taxa de ocupação dos leitos hospitalares é um indicador de vulnerabilidade do sistema. Quando ela alcança 80%, se acende um alerta laranja, onde nós passamos a modificar critérios de regulação, passamos a modificar critérios de internação dos pacientes, e agilizar algumas altas e garantir a expansão imediata de leitos. Chegar a 80%, por si só, não é um indicador de perigo e vulnerabilidade. Essa ocupação precisa se manter durante dois ou três dias, porque a taxa de ocupação varia muito ao longo do dia, no que diz respeito a chegada de pacientes, alta, remoções e óbitos. Então, o grande número crítico é o 90%, disse.

Your browser does not support the audio element. Número crítico é 90 por cento, diz secretário do ES sobre ocupação de UTI para Covid-19

FASE DE TRANSIÇÃO

Nésio afirmou ainda que, como a expansão de leitos está em fase de transição, a taxa de ocupação sofrerá alterações de um dia para o outro, havendo mais leitos disponibilizados no dia seguinte, assim como aconteceu na divulgação do último índice.

(A ocupação de 83,5%) foi considerada com base nos leitos disponíveis até ontem (quarta, 29) à tarde. Ele não considerou a ampliação que foi atualizada à noite. Nós teremos, ao longo dos próximos dias, vários recortes de taxa de ocupação que não vão representar, nas 12h a 18h seguintes, de fato, a ocupação real, porque estamos em dias de transição. Nos próximos dias teremos muitos leitos sendo disponibilizados, o que vai interferir sempre numa divergência entre o número de ocupação apontado no dia anterior e a disponibilidade real no dia seguinte, completou.

MAIS LEITOS ATÉ DOMINGO (3)

Segundo o secretário, a expansão de acomodações para internação, inclusive, teve início nesta quarta-feira (29) - com 50 novos leitos de UTI disponíveis - e seguirá até o próximo domingo (3), o que deve deixar a ocupação dentro de uma taxa razoável na rede estadual de saúde. Previsão é de 700 leitos entre UTI e enfermaria até a próxima semana.

Com a expansão de leitos prevista, já iniciada no dia de ontem essa disponibilidade e indo até domingo (3), nós entendemos que a ocupação vai ficar dentro de uma taxa razoável na Grande Vitória e no Estado. Chegamos a 231 leitos de UTI exclusivos para o Covid-19, e 230 leitos de enfermaria. Devemos chegar, no conjunto, a mais de 700 leitos na próxima semana, explicou.

Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ATRASO E FILA DE AMOSTRAS NO LACEN

Sobre a reclamação de atrasos nos testes por parte dos municípios, o secretário afirmou que o problema se deu por uma falha em um dos equipamentos que fazem as análises. Mas que já foi resolvido e os testes retomaram à normalidade. Um dos equipamentos utilizados no processo de realização das análises, que é o extrator, teve problemas na atualização do software dele, o que fez que, durante alguns dias, alguns exames ficassem represados. Mas esse problema já foi resolvido, disse.

Já sobre a fila de amostras no Laboratório Central (Lacen) - registrada em vídeo e publicado por A Gazeta - o secretário explicou que houve uma demanda após a ampliação nos testes, que agora são feitos também em pessoas acima de 45 anos que tenham comorbidades e apresentem febre.