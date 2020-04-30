MPF recomenda ao governo do ES que não flexibilize medidas de isolamento

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) enviou recomendação ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que não flexibilizem as medidas de distanciamento social já adotadas, pelo menos até que haja a demonstração de estabilização ou diminuição da curva de contaminação da Covid-19, em índice compatível com a estrutura do sistema de saúde disponível, com base em dados comprovados.

O MPF deu prazo de até as 15 horas de sábado (2) para que o Estado informe se vai acatar a recomendação.

A recomendação nº 07/2020/PR-ES/Gab-EOO foi enviada nesta quinta-feira (30) e é assinada pelos procuradores da República Elisandra de Oliveira Olímpio, Alexandre Senra, Edmar Gomes Machado, Paulo Augusto Guaresqui, Paulo Henrique Trazzi e Renata Maia da Silva Albani.