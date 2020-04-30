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Coronavírus

MPF recomenda ao governo do ES que não flexibilize medidas de isolamento

O MPF deu prazo de até as 15 horas de sábado (2) para que o Estado informe se vai acatar a recomendação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 18:53

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 18:53

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) enviou recomendação ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que não flexibilizem as medidas de distanciamento social já adotadas, pelo menos até que haja a demonstração de estabilização ou diminuição da curva de contaminação da Covid-19, em índice compatível com a estrutura do sistema de saúde disponível, com base em dados comprovados.
O MPF deu prazo de até as 15 horas de sábado (2) para que o Estado informe se vai acatar a recomendação.

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Casagrande enfrenta pressão para abrir e para manter comércio fechado

A recomendação nº 07/2020/PR-ES/Gab-EOO foi enviada nesta quinta-feira (30) e é assinada pelos procuradores da República Elisandra de Oliveira Olímpio, Alexandre Senra, Edmar Gomes Machado, Paulo Augusto Guaresqui, Paulo Henrique Trazzi e Renata Maia da Silva Albani.
Entre as medidas de isolamento social adotadas pelo Estado estão a suspensão de aulas nas escolas públicas e particulares, o fechamento de setores não essenciais do comércio e de serviços que causam aglomerações, como cinemas, academias e casas de festa. Além disso, foi recomendado o uso de máscaras e definidas regras para o funcionamento de estabelecimentos como supermercados e salões de beleza.

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