'Não há como liberar isolamento com curva em ascensão', diz Teich

Nelson Teich durante apresentação pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da saúde em 16/04/2020 Crédito: Marcello Casal/Agencia Brasil

O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quinta-feira (30) que uma flexibilização do distanciamento social não deve ocorrer enquanto casos do novo coronavírus estiverem em "franca ascensão". A flexibilização do distanciamento social é defendida enfaticamente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O assunto foi um dos pontos de tensão entre o presidente e o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta e é constantemente usado pelo chefe do Executivo para criticar prefeitos e governadores.

"A gente tem uma diretriz, a gente tem um ponto de partida, mas algumas coisas são básicas: não dá para você começar uma liberação quando você tem uma curva em franca ascendência", disse. "Neste momento, a gente tem uma definição clara: o distanciamento permanece como a orientação", completou.

Ele voltou a frisar, no entanto, a intenção da pasta em fazer uma diretriz que deve recomendar parâmetros de análise a estados e municípios para o distanciamento social. A decisão por fazer mudanças, no entanto, deve ficar a cargo de estados e municípios, afirma.

"Estamos trabalhando a parte de teste, melhorando a infraestrutura, acompanhando a evolução dos casos, tentando buscar um ponto de inflexão da curva. O dia em que todos esses critérios estiverem preenchidos, a gente vai estar dando dentro da diretriz um ok para que se possa fazer uma tentativa de flexibilizar", disse. "Mas, neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada."

O ministro reclamou ainda do que chamou de "polarização" sobre o tema. "Vejo isso muito mais como uma discussão política do que como uma discussão social. Se a gente não parar para olhar o que está acontecendo para tentar entender o que isso representa para a sociedade, e ficar polarizando para dizer se é bom ou ruim, isso não vai levar a nada."

Em seguida, fez um apelo à imprensa para que o tema "seja tratado de forma equilibrada" e não tratar "como uma forma de questionar quem está fazendo as coisas"

"A gente conta, inclusive, muito com a parte dos repórteres para que isso seja tratado de uma forma equilibrada, de uma forma serena, e não usar isso para criticar pessoas e criticar posições."

Questionado sobre a ocorrência de aumento de casos em regiões que flexibilizaram o distanciamento social, Teich disse ser difícil dizer "se isso é uma relação de causa e efeito".

"Isso é uma coisa que é um trabalho de um país inteiro. Tudo o que está sendo feito, mesmo nestes lugares de hoje, que tentam flexibilizar, eles não estão fazendo isso de uma forma irresponsável. Eles fazem planejamento, veem o que está acontecendo e vão acompanhando", disse.

Segundo ele, a pasta deve usar exemplos de outros países, mas não deve haver uma "medida milagrosa".

"Você vê várias cidades, inclusive aquelas que nem estão ainda com a curva caindo, que já estão começando a ter algum tipo de flexibilização, você tem exemplos no mundo inteiro de iniciativas que estão acontecendo. A gente vai acompanhar isso, não é uma coisa nova, não é uma coisa Brasil".