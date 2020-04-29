'Recursos da Saúde para Estados e municípios totalizarão R$ 4,5 bi', diz Teich

De emendas parlamentares, conforme o ministro, foram pagos R$ 2,5 bilhões e mais R$ 1 bilhão vai ser liberado na primeira semana de maio. O ministro reforçou a mudança de critério para distribuição dos recursos. O ministério vai distribuir de forma não linear, ou seja, de acordo com a gravidade de cada Estado e município, e não conforme o histórico de repasses anteriores.