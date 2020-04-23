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Coronavírus

Casagrande garante 300 leitos de UTI para Covid-19 até o fim do mês

Atualmente, o Estado cota com 177 leitos desse tipo. Na rede pública, a ocupação já é de quase 70%.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 20:03

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 20:03

O governador Renato Casagrande durante coletiva, na manhã deste sábado
Casagrade afirmou que leitos virão de parcerias com hospitais filantrópicos e privados Crédito: Reprodução/Facebook
O governador Renato Casagrande garantiu, em pronunciamento nesta quinta-feira (23), que o Espírito Santo passará a contar com mais de 300 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) reservados para Covid-19 até o fim deste mês. Atualmente, o Estado tem 177 desses leitos, a maioria (110) no hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo governador, o incremento nos leitos virá principalmente de parcerias com hospitais da rede filantrópica, com quem o Estado já tem contratos permanentes. O Estado também negocia com a rede privada para ampliação dessa cobertura.
 A ampliação é especialmente com hospitais filantrópicos, mas também estamos em negociação com os privados. São leitos novos que poderemos ofertar para quem precisar, embora espero que não precise, afirmou.

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UTIS DA REDE PÚBLICA JÁ TÊM QUASE 70% DE OCUPAÇÃO

Atualmente, há 161 leitos de UTI para coronavírus na rede pública. Desses, quase 70% estão ocupados. Outros 16 já são de parcerias com instituições filantrópicas. A preocupação do governador é com a escalada de casos, visto que, no país, o número de doentes tem crescido bastante.
Estamos em processo de início de crescimento exponencial. Acho que estamos atrasados em relação ao Brasil. Outros estados estão em situação pior que a nossa, mas temos que ficar muito atentos, disse. O Brasil registrou, nesta quinta-feira,  407 novas mortes por coronavírus.
O governador já havia prometido na última semana que o Espirito Santo teria mil leitos para tratamento da Covid-19, entre UTIs com respiradores e enfermaria.

RESPIRADORES FICAM MAIS CAROS E PREOCUPAM GOVERNO

Casagrande também expressou preocupação em relação à aquisição de respiradores mecânicos. Nesta semana, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, precisou recorrer à Justiça para impedir que o governo federal ficasse com os 59 equipamento que haviam sido solicitados pelo Estado.
Mesmo com decisão favorável, os respiradores não chegaram. Esses aparelhos são essenciais no tratamento dos casos mais graves de Covid-19. Eles mantêm os pacientes respirando de forma artificial até que o corpo consiga combater o vírus.

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O governador afirmou que o Estado continua tentando adquirir os respiradores. Contudo, por serem muito disputados por estados e países, eles têm ficado cada vez mais caros.
Ainda estamos na busca. Os respiradores aumentaram muito de preço, custam hoje três a seis vezes mais. Estamos buscando mesmo que paguemos mais caro, garantiu.

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