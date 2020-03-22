Capixaba alerta: 'pessoas ignoram as recomendações nos aeroportos'

Aeroporto de Vitória tem avisos sonoros com orientações sobre coronavírus Crédito: Alberto Borém

A recomendação mais difundida para conter a pandemia do coronavírus em todo o mundo é ficar em casa e evitar aglomeração. No Estado, aos poucos as pessoas vão entendendo a necessidade de permanecer em isolamento social e estão se conscientizando sobre o momento crítico pelo qual o planeta atravessa.

Por conta dessa medida necessária, apenas serviços essenciais, como restaurantes e farmácias, seguem funcionando em plena capacidade, entretanto outros locais de grande movimentação de pessoas ainda preocupa, a exemplo dos aeroportos.

Neste domingo (22), um músico capixaba de Vitória, que preferiu não ser identificado, relatou ter presenciado muito descompromisso em relação à prevenção ao coronavírus, especialmente por parte dos estrangeiros.

"Saí de viagem no início do mês e há alguns dias estava tentando retornar. Neste sábado (21), consegui chegar ao aeroporto de Guarulhos (SP) e embarquei neste domingo, após cancelamentos e mudanças de aeroporto, para Vitória. O que me deixou pasmo foi a quantidade de estrangeiros (americanos, holandeses, africanos) voltando para seus países e muitos americanos passeando como se nada estivesse ocorrendo. Vários deles não estavam tomando os devidos cuidados e andavam em grupos, se abraçavam, beijavam e falavam próximos. Fiquei assustado", detalhou o músico antes de relatar sobre o grande volume de pessoas ainda em circulação pelos aeroportos pelos quais ele teve de passar.

"Não sei quais medidas de segurança estão sendo tomadas, mas nos três aeroportos que tive que passar para voltar pra casa (Goiânia, Brasília e Guarulhos) percebi que os cuidados não estão sendo tomados por muitas pessoas. É muito triste e revoltante. Além disso, os aeroportos estão bem lotados, com voos internacionais operando normalmente", disse.

AVISOS SONOROS E VISUAIS

O músico, entretanto, relatou que a todo momento os sistemas de áudios dos aeroportos orientam as pessoas a não se aglomerarem e dão dicas de convívio para o momento atual.

"Mesmo com as mensagens de som e também as que estão afixadas nas paredes e locais de grande circulação, a maioria ignora ou desrespeita as recomendações. Dessa forma fica difícil combater essa pandemia. Por garantia, vou me isolar por sete dias, já que é a recomendação para quem viaja. Cada um tem que fazer a sua parte", destacou.

INFRAERO

Principal operadora de aeroportos do país, a rede Infraero esclarece que segue estritamente as determinações do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de estar em contato frequente com os demais órgãos competentes nas esferas federal, estadual e municipal para alinhar as práticas de combate à transmissão do novo coronavírus.

Nos sistemas de informação de voo e avisos sonoros em todos os terminais da Rede Infraero, são repassados constantemente os materiais encaminhados pelo Ministério da Saúde e Anvisa sobre cuidados relativos à higienização de mãos, distanciamento entre pessoas, e demais orientações de prevenção ao Covid-19. Nos antecipamos e iniciamos esse trabalho de conscientização ainda em fevereiro, para alertar passageiros e funcionários dos aeroportos sobre a importância de tomar medidas de contenção à disseminação do vírus, explicou Paes de Barros, presidente da Infraero.