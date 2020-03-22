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Nada de pedalar

Coronavírus: Bike Vitória é suspenso até o dia 6 de abril na Capital

Todas as 330 bicicletas disponibilizadas pelo serviço serão recolhidas para evitar que os usuários se desloquem pelas ruas, seguindo as recomendações de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19

Publicado em 22 de Março de 2020 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 16:40
Bike Vitória é o serviço de compartilhamento de bicicletas na capital, porém está suspenso até o próximo dia 6 de abril Crédito: Arquivo / Guilherme Ferrari
Na manhã deste domingo (22), para a surpresa de muitos, a ciclofaixa estava montada em Vitória, o que gerou reclamações ao prefeito Luciano Rezende sobre manter a via em um momento em que se pede às pessoas para evitar a exposição por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Horas depois, o chefe do executivo suspendeu a ciclofaixa, assim como já havia ocorrido com a rua do lazer na capital capixaba. Na tarde deste domingo, a Prefeitura adotou mais uma medida para desestimular os moradores a saírem de casa: todas as 330 bicicletas do serviço Bike Vitória distribuídas nas 30 estações pela cidade serão recolhidas.

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Segundo a própria prefeitura, a medida é válida inicialmente até o próximo dia 6 de abril. "Essa é mais uma decisão que tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas nas ruas, diminuindo, assim, o risco de contágio. Estamos tomando decisões a todo o momento para enfrentarmos essa situação com responsabilidade. É o momento de todos ficarmos em casa. Somente assim iremos nos proteger e ajudar a proteger os outros", disse a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim.
Os usuários do Bike Vitória que precisarem tirar dúvidas ou quiserem mais informações, podem entrar em contato direto com a empresa pelo telefone 4003-4704.

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