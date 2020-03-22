Coronavírus: Bike Vitória é suspenso até o dia 6 de abril na Capital

Horas depois, o chefe do executivo suspendeu a ciclofaixa, assim como já havia ocorrido com a rua do lazer na capital capixaba. Na tarde deste domingo, a Prefeitura adotou mais uma medida para desestimular os moradores a saírem de casa: todas as 330 bicicletas do serviço Bike Vitória distribuídas nas 30 estações pela cidade serão recolhidas.

Segundo a própria prefeitura, a medida é válida inicialmente até o próximo dia 6 de abril. "Essa é mais uma decisão que tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas nas ruas, diminuindo, assim, o risco de contágio. Estamos tomando decisões a todo o momento para enfrentarmos essa situação com responsabilidade. É o momento de todos ficarmos em casa. Somente assim iremos nos proteger e ajudar a proteger os outros", disse a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim.