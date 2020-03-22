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Ministro da Saúde

Mandetta defende adiar eleições de 2020 para conter coronavírus

O comentário foi feito durante reunião por videoconferência com prefeitos de capitais, neste domingo (22)

Publicado em 22 de Março de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 14:09
Ministro da Saúde André Luiz Mandetta Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil
O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Congresso deveria adiar as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro, para conter o avanço do novo coronavírus no País. O comentário foi feito durante reunião por videoconferência com prefeitos de capitais, neste domingo (22).
Para Mandetta, a disputa eleitoral pode comprometer o foco dos gestores e causar uma "tragédia". "Faço aqui até uma sugestão. Está na hora de o Congresso falar: 'adia', faz um mandato desses vereadores e prefeitos. Eleição no meio do ano... uma tragédia, por que vai todo mundo querer fazer ação política", disse.

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O ministro fez o comentário em resposta a um dos prefeitos que mencionou dificuldades políticas com outros atores da região para adotar algumas medidas de contenção.
"Não é hora de falar sobre isso", cortou o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Em seguida, foi dada a palavra a um outro gestor, e não se tocou mais no assunto.
Desde que se intensificaram as consequências da pandemia, líderes do Congresso começaram a falar na possibilidade de adiar o pleito que escolherá os novos prefeitos e vereadores.

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