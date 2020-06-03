Venda de blocos de petróleo e gás deve trazer novas oportunidades ao ES

A plataforma não-habitada PPER-1, no litoral de Linhares, produz gás nos campos de Peroá e Cangoá, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Petrobras

Para especialistas, a comercialização deve trazer para o Estado novos operadores, demandando mais mão de obra, além de atrair de volta investimentos em exploração, atividade que estava enfraquecida e que levou à queda na produção de petróleo nos últimos anos

A venda é de parte das concessões ES-M-596_R11, ES-M-598_R11, ES-M-671_R11, ES-M-673_R11 e ES-M-743_R11. Elas foram adquiridas na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em 2013 e estão atualmente no 1º período exploratório.

Blocos exploratórios são áreas com potencial para descoberta de acumulação de óleo e gás. Na fase exploração, são realizados investimentos de prospecção para descobrir óleo e identificar se é viável ou não sua produção comercialmente.

Segundo a Petrobras, as concessões estão estrategicamente posicionadas em relação às descobertas do pós-sal nas áreas conhecidas como Parque dos Deuses, Parque dos Doces e Parque dos Cachorros, na Bacia do Espírito Santo, "com potencial de comprovar significativos volumes e firmar posição em uma nova fronteira exploratória tanto do pré-sal quanto do pós-sal", informou.

Para Márcio Félix, presidente da Energy Platform (EnP), o desinvestimento da estatal tende a ser um "trampolim para que outras empresas desenvolvam a Bacia do Espírito Santo na vocação dela, que é gás e óleo leve", sobretudo pela infraestrutura já existente na região, que é compreendida a partir do Norte de Vitória.

"A Petrobras está dizendo que está próximo de uma descoberta, o que dá uma valorizada no ativo. Além disso, é uma área com vocação para o gás e que já tem uma infraestrutura de gás muito boa, com gasodutos marítimos que chegam até [a unidade de processamento de] Cacimbas, em Linhares, e também ligada à rede de transporte", analisa.

Com isso, na avaliação de Félix, o Estado tem a oportunidade de ampliar seus investimentos no setor. "Se o gás vai se tornar uma coisa importante como estamos projetando, ter disponibilidade de gás lá e infraestrutura já pronta é uma festa para quem quer investir nisso".

Márcio Félix Bezerra, da EnP, é engenheiro e atua na área energética Crédito: Saulo Cruz/MME

Para o presidente da ES Gás, Herber Resende, só o fato de aumentar o número de operadores já seria positivo para o Estado. "A Petrobras hoje está com grandes questões para resolver no pré-sal e se concentrando lá. Isso abre espaço para outros operadores que querem investir aqui, então é muito bom para o Estado".

Os investimentos em exploração são considerados fundamentais para que o Estado possa ver novamente um incremento na produção de óleo e gás, afinal é por meio deles que se chegam a novas descobertas, o que não acontece há muitos anos no Espírito Santo.

BUSCA POR PARCEIROS

Nessas cinco concessões, a Petrobras tem participações em sociedade com outras empresas como a norueguesa Equinor e a francesa Total. Essas duas estão deixando suas participações nas áreas e as cedendo para a Petrobras, em um processo que está em fase de aprovação pela ANP e pelo Cade.

Após superado esse trâmite, a estatal vai ficar com 100% da concessão de três blocos e com 80% em outros dois, em sociedade com a Enauta. O que ela quer vender é parte dessa nova participação, visando ter um parceiro para ajudar nos investimentos em exploração.