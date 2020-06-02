Petrobras coloca à venda blocos de exploração de petróleo no ES

Plataforma de petróleo FPSO Cidade de Vitória, atua no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Thiago Guimarães/Secom

Petrobras informou na noite desta segunda-feira (1°) que colocou à venda novos ativos no Espírito Santo . A companhia divulgou a oportunidade para compra de parte de sua participação em cinco blocos exploratórios localizados na Bacia do Espírito Santo.

A venda é de parte das concessões ES-M-596_R11, ES-M-598_R11, ES-M-671_R11, ES-M-673_R11 e ES-M-743_R11. Elas foram adquiridas na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em 2013 e estão atualmente no 1º período exploratório.

Blocos exploratórios são áreas com potencial para descoberta de acumulação de óleo e gás. Na fase exploração, são realizados investimentos de prospecção para descobrir óleo e identificar se é viável ou não sua produção comercialmente.

Segundo a Petrobras, as concessões estão estrategicamente posicionadas em relação às descobertas do pós-sal nas áreas conhecidas como Parque dos Deuses, Parque dos Doces e Parque dos Cachorros, na Bacia do Espírito Santo, com potencial de comprovar significativos volumes e firmar posição em uma nova fronteira exploratória tanto do pré-sal quanto do pós-sal.

A estatal informou que a operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhor alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas e que as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.

OPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Atualmente, a Petrobras tem participação nesses blocos em consórcios com a norueguesa Equinor (antiga Statoil) além das petroleiras Enauta e Total. A Petrobras é operadora de um dos blocos e a Equinor dos outros quatro, conforme a divisão abaixo:

São cinco concessões em oferta: veja a atual participação da Petrobras em cada Crédito: Divulgação/Petrobras

A Equinor, porém, está deixando as concessões e transferindo suas participações para a Petrobras, com a consequente transferência da operação. A Total também está transferindo sua parte para a estatal. Os processos de cessão tramitam na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Após a conclusão dos processos de cessão, a Petrobras terá 100% da concessão de três dos blocos e 80% em dois, em consórcio com a Enauta. A ideia é vender metade dessas participações, ficando ainda com 40% ou 50% da concessão, conforme a tabela:

São cinco concessões em oferta: veja como ficará a participação Petrobras após cessões e o percentual que será vendido Crédito: Divulgação/Petrobras