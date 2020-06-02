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Desestatização

Petrobras coloca à venda blocos de exploração de petróleo no ES

Segundo a companhia, as concessões estão estrategicamente posicionadas e têm potencial de comprovar significativos volumes de óleo e gás e 'firmar posição em uma nova fronteira exploratória tanto do pré-sal quanto do pós-sal'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 22:26

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 22:26

Data: 29/8/2007 - Vitória - ES - Plataforma de petróleo FPSO Cidade de Vitória, que vai atuar no campo de Golfinho, no Norte do Estado - Editoria: Economia - Foto: Thiago Guimarães/Secom - Jornal A Gazeta - ECONOMIA
Plataforma de petróleo FPSO Cidade de Vitória, atua no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Thiago Guimarães/Secom
Petrobras informou na noite desta segunda-feira (1°) que colocou à venda novos ativos no Espírito Santo. A companhia divulgou a oportunidade para compra de parte de sua participação em cinco blocos exploratórios localizados na Bacia do Espírito Santo.
A venda é de parte das concessões ES-M-596_R11, ES-M-598_R11, ES-M-671_R11, ES-M-673_R11 e ES-M-743_R11. Elas foram adquiridas na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em 2013 e estão atualmente no 1º período exploratório.
Blocos exploratórios são áreas com potencial para descoberta de acumulação de óleo e gás. Na fase exploração, são realizados investimentos de prospecção para descobrir óleo e identificar se é viável ou não sua produção comercialmente.
Segundo a Petrobras, as concessões estão estrategicamente posicionadas em relação às descobertas do pós-sal nas áreas conhecidas como Parque dos Deuses, Parque dos Doces e Parque dos Cachorros, na Bacia do Espírito Santo, com potencial de comprovar significativos volumes e firmar posição em uma nova fronteira exploratória tanto do pré-sal quanto do pós-sal.

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A estatal informou que a operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhor alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas e que as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.

OPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Atualmente, a Petrobras tem participação nesses blocos em consórcios com a norueguesa Equinor (antiga Statoil) além das petroleiras Enauta e Total. A Petrobras é operadora de um dos blocos e a Equinor dos outros quatro, conforme a divisão abaixo:
São cinco concessões em oferta: veja a atual participação da Petrobras em cada
São cinco concessões em oferta: veja a atual participação da Petrobras em cada Crédito: Divulgação/Petrobras
A Equinor, porém, está deixando as concessões e transferindo suas participações para a Petrobras, com a consequente transferência da operação. A Total também está transferindo sua parte para a estatal. Os processos de cessão tramitam na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Após a conclusão dos processos de cessão, a Petrobras terá 100% da concessão de três dos blocos e 80% em dois, em consórcio com a Enauta. A ideia é vender metade dessas participações, ficando ainda com 40% ou 50% da concessão, conforme a tabela:
São cinco concessões em oferta: veja como ficará a participação Petrobras após cessões e o percentual que será vendido
São cinco concessões em oferta: veja como ficará a participação Petrobras após cessões e o percentual que será vendido Crédito: Divulgação/Petrobras
As ofertas serão realizadas por concessão e estão "sujeitas ao eventual exercício do direito de preferência pelos parceiros e demais aprovações necessárias", informou.
Outros ativos da Petrobras no Espírito Santo também estão em processo de venda, como os polos de Golfinho e Camarupim, blocos marítimos de exploração de óleo, e de campos terrestres no Norte do Estado.

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