Por ajuda de R$ 936 mi, governo do ES desiste de ação contra a União

Dinheiro: ajuda de R$ 936 milhões para o governo do Espírito Santo Crédito: Pixabay

Esse prazo de 10 dias entre a sanção e o início das transferências é justamente para dar tempo dos Estados e municípios desistirem das ações e comunicarem isso ao Tesouro Nacional. Os entes que não enviarem essas declarações a tempo devem ter os repasses atrasados.

A ação movida pelo governo do Estado visava suspender o pagamento das parcelas da dívida com a União em 2020.