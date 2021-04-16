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Pandemia

Risco extremo: comércio do ES vai abrir na terça (20) para compensar feriado

Feriado de Tiradentes cai na quarta-feira (21). Medida mantém funcionamento de atividades não essenciais três dias na semana nas cidades de risco extremo

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:49

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 abr 2021 às 19:49
Filas gigantes nos bancos de Campo Grande, marcaram a quarta-feira de comércio aberto na Grande Vitória
Comércio em Campo Grande, Cariacica: lojas poderão abrir na terça Crédito: Fernando Madeira
O comércio de rua nas cidades do Espírito Santo classificadas em risco extremo para o contágio do coronavírus, que na próxima semana inclui toda a Grande Vitória e outros 25 municípios, poderá abrir as portas na terça-feira (20). A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento no fim da tarde desta sexta-feira (16).
A medida é excepcional e terá validade apenas na próxima semana. Isso porque, segundo decreto do governo estadual, nas cidades em risco extremo, o comércio não essencial só pode funcionar três dias na semana, de quarta a sexta-feira.

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Como a próxima quarta é feriado nacional de Tiradentes, para que sejam mantidos os três dias de atividade, será permitida a abertura na terça.
“Vamos autorizar extraordinariamente o funcionamento das atividades na terça, quinta e sexta. Mantendo três dias de funcionamento do comércio. Para que a gente possa manter o oxigênio das atividades econômicas”, disse o governador.
Nas semanas seguintes, volta a valer a regra anterior, de funcionamento de quarta a sexta.

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Casagrande também lembrou que, por conta do feriado de Tiradentes, o transporte público metropolitano vai operar apenas para os trabalhadores da saúde na quarta-feira (21).
Ainda segundo o governador, a partir da segunda-feira (19), os postos de combustíveis terão funcionamento liberado todos os dias nas cidades de risco extremo.
Eles já eram considerados essenciais, porém, não podiam atuar nos domingos e feriados nacionais, assim como supermercados e padarias. Com a mudança, eles passam a poder abrir em qualquer dia e horário, como acontece com as farmácias.

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