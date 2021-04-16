Risco extremo: comércio do ES vai abrir na terça (20) para compensar feriado

Comércio em Campo Grande, Cariacica: lojas poderão abrir na terça Crédito: Fernando Madeira

O comércio de rua nas cidades do Espírito Santo classificadas em risco extremo para o contágio do coronavírus , que na próxima semana inclui toda a Grande Vitória e outros 25 municípios, poderá abrir as portas na terça-feira (20). A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento no fim da tarde desta sexta-feira (16).

A medida é excepcional e terá validade apenas na próxima semana. Isso porque, segundo decreto do governo estadual, nas cidades em risco extremo, o comércio não essencial só pode funcionar três dias na semana, de quarta a sexta-feira.

Como a próxima quarta é feriado nacional de Tiradentes, para que sejam mantidos os três dias de atividade, será permitida a abertura na terça.

“Vamos autorizar extraordinariamente o funcionamento das atividades na terça, quinta e sexta. Mantendo três dias de funcionamento do comércio. Para que a gente possa manter o oxigênio das atividades econômicas”, disse o governador.

Nas semanas seguintes, volta a valer a regra anterior, de funcionamento de quarta a sexta.

Casagrande também lembrou que, por conta do feriado de Tiradentes, o transporte público metropolitano vai operar apenas para os trabalhadores da saúde na quarta-feira (21).

Ainda segundo o governador, a partir da segunda-feira (19), os postos de combustíveis terão funcionamento liberado todos os dias nas cidades de risco extremo.