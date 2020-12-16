Marcopolo estuda produzir VLT em fábrica no Norte do ES

Unidade da Marcopolo em São Mateus, no Espírito Santo Crédito: Marcopolo/Divulgação

De olho nos novos modais ferroviários, a gaúcha Marcopolo lançou nesta quarta-feira (16) seu primeiro Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Inicialmente, a nova linha de produção será instalada na sede da empresa que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Porém, a companhia estudará expandir o projeto para outras unidades no país, como a fábrica localizada em São Mateus , no Norte do Espírito Santo

A empresa é líder no Brasil na produção de carrocerias de ônibus e uma das maiores do mundo no segmento. Os detalhes da nova linha, chamada Prosper VLT, foram apresentados aos jornalistas em coletiva de impressa on-line realizada nesta quarta. A produção ficará a cargo da Marcopolo Rail, unidade da empresa focada no desenvolvimento de novos modais sobre trilhos.

De acordo com a direção da empresa, o complexo de Caxias do Sul terá uma fábrica específica para trens e que isso poderá ser ampliado para as outras unidades em "questão de tempo e foco", a depender da demanda.

Durante a coletiva, o business head da Marcopolo Next e executivo responsável pela Marcopolo Rail, Petras Amaral, comentou que como esse é um segmento novo, se optou pelo desenvolvimento na matriz visando a sinergia com as instalações industriais e com a cadeia de fornecedores, além de mão de obra especializada.

Primeiro veículo leve sobre trilhos (VLT) que será produzido pela Marcopolo Crédito: Objetiva Fotografia/Marcopolo/Divulgação

"Tivemos que fazer vários treinamentos entre os funcionários e preparação industrial. Fazer isso em uma segunda planta industrial é uma questão de tempo e de foco. Vamos começar a avaliar a sinergia com as outras unidades no país, inclusive na de São Mateus, no Espírito Santo", comentou.

O executivo lembrou ainda que a ampliação do projeto sobre trilhos para mais unidades também dependerá da aceitação do mercado e da ampliação da produção. Inicialmente, a empresa projeta construir 100 unidades por ano, mas enxerga que o mercado de VLTs tem um grande potencial de crescimento.

INVESTIMENTOS NO ES

A Marcopolo vem apostando e ampliando a participação do Espírito Santo na produção de produtos da marca. Em 2014 inaugurou, com um investimento de mais de R$ 100 milhões, a planta de São Mateus, que era exclusivamente dedicada à fabricação de ônibus leves da Volare.

No final do ano passado, investiu mais R$ 14 milhões na mesma fábrica para a verticalização da produção local, que passou a incluir na linha de montagem os modelos de ônibus urbanos e escolares. Hoje, a planta em São Mateus conta atualmente com 1.065 colaboradores e sua capacidade máxima de produção é de 12.500 unidades por ano.

Segundo a assessoria da companhia, a linha de produção dos modelos urbanos, como o Torino, e os micros da Volare, foram transferidos para São Mateus. Já a produção dos urbanos foi dividida, de acordo com a demanda, entre Caxias do Sul e São Mateus.

O VLT DA MARCOPOLO

O Prosper VLT terá velocidade de até 120 km/h e a tração é a diesel, mas os próximos veículos que a empresa pretende desenvolver, como trens intercidades para turismo, poderão ser movidos por outras fontes, como energia elétrica e GNV.

O modelo terá uma composição de 4 carros. Os modelos turísticos e interestadual terão capacidade de até 280 passageiros, já a versão urbana poderá levar até 760 passageiros.

Segundo a empresa, o transporte metroferroviário está presente em apenas 13 regiões metropolitanas, de um total de 63 de médio e grande porte no país. E, apesar de atender mais de 11 milhões de passageiros por dia, ainda assim, apresenta capacidade abaixo da demanda, segundo um estudo do setor metroferroviário brasileiro feito pela ANPTrilhos.