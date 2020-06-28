ES terá rombo recorde na Previdência com 9 mil novos aposentados em 10 anos

FUNDO FINANCEIRO (FF)

O que é: Destina-se ao pagamento de benefícios previdenciários aos servidores que tenham ingressado no serviço público estadual, aos aposentados e pensionistas que já recebiam benefícios previdenciários do Estado até 26/04/2004 e aos seus respectivos dependentes.

Modelo: É um plano de repartição simples, deficitário, sem objetivo de acumulação de recursos, em extinção, necessitando de complementação financeira (aporte) de todos os poderes e órgãos, proporcional aos respectivos gastos, para pagamento da folha.

Número de servidores*: 12.170 ativos, 33.968 aposentados e 6.140 pensionistas em 2019.

Resultado financeiro: R$ -2,36 bilhões em 2019

FUNDO PREVIDENCIÁRIO (FP)

O que é: Destina-se ao pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos que ingressaram ou que venham a ingressar no serviço público estadual a partir de 26/04/2004, e seus respectivos dependentes.

Modelo: O fundo tem a finalidade de acumulação de recursos provenientes das contribuições e outras receitas, por isso, é um plano de capitalização para pagamentos de benefícios futuros. Ou seja, o superávit das contribuições dos servidores ativos atuais não é utilizada para pagamento dos benefícios vigentes, mas ficam numa poupança para cobertura dos seus próprios benefícios no futuro.

Número de servidores*: 20.885 ativos, 1.219 aposentados e 262 pensionistas em 2019.

Resultado financeiro: reserva de R$ 4,54 bilhões em 2019.

* O número de servidores considera a data-base de setembro de 2019. Após isso, os servidores miliares deixaram ambos os fundos para formar um novo fundo de natureza não-previdenciária, o Fundo de Proteção Social (FPS), criado em março