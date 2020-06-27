Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Choque financeiro

Entenda as 5 mudanças que o ES ainda pode fazer na Previdência

Novas alterações no sistema previdenciário já devem ser necessárias em breve, como a possibilidade de aumentar a contribuição de servidores ativos e a inclusão dos inativos como contribuintes

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 08:17
Cálculos da Previdência esadual vão ser usadas para adoção de novas medidas
Cálculos da Previdência estadual vão ser usadas para adoção de novas medidas Crédito: Freepik
A reforma da Previdência dos servidores estaduais do Espírito Santo feita no ano passado começará a valer apenas nesta quarta-feira, 1° de julho. No entanto, especialistas já avaliam que o agravamento da situação das contas públicas por causa da pandemia do coronavírus vai exigir em breve novas reformas.

LEIA MAIS SOBRE A PREVIDÊNCIA DO ES

Com rombo explosivo, Previdência do ES nasce já pedindo nova reforma

ES terá rombo recorde na Previdência com 9 mil novos aposentados em 10 anos

Previdência dos militares do ES terá déficit de R$ 640 milhões neste ano

Previdência do ES tem mais aposentados que ativos e rombo de R$ 2,3 bilhões

Saiba quais servidores do ES vão escapar da reforma da Previdência

De lá para cá, o Estado até já fez novas mudanças, como a redução da alíquota de contribuição patronal dos Poderes de 22% para 14%, o que trará uma economia nos repasses do Fundo Previdenciário. Ainda assim, mais alterações podem ser necessárias.
A Gazeta ouviu especialistas em Previdência sobre o que ainda pode ser feito e reuniu cinco mudanças que são possíveis serem feitas em nível estadual sem depender de normas federais. A possível implementação delas depende de proposta do governo do Estado, que disse que aguarda a conclusão de estudos com os impactos da reforma para avaliar futuras iniciativas.
Veja as medidas:

Novas mudanças de idade mínima

Não afeta o beneficiário. Nesse caso, o governo transfere aposentados do Fundo Financeiro (que é deficitário) para o Fundo Previdenciário (em que há sobra de caixa). Isso já foi feito em 2016 com 1,3 mil servidores no Estado e vem sendo avaliado novamente pelo governo. A medida já vem sendo estudada pelo governo.
A reforma da Previdência nacional prevê que em caso de déficit atuarial, os entes possam cobrar a alíquota de contribuição também sobre os benefícios de todos os aposentados e pensionistas. Isso, porém, ficou de fora da reforma do Espírito Santo. Por aqui, só será cobrada contribuição de inativos sobre o valor que exceder o teto do INSS (R$ 6,1 mil).
Outro trecho da reforma nacional que não está entre as mudanças feitas no Estado é a possibilidade, caso a contribuição de inativos não resolva, de criar alíquotas extraordinárias e temporárias para servidores caso persista o déficit atuarial da Previdência. Isso foi feito no Mato Grosso do Sul.
O Estado já aumentou a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%. Essa elevação era a mínima que exigia a reforma da Previdência nacional. Alguns Estados aprovaram alíquotas maiores. Ou seja, ainda há espaço para aumentar a contribuição do servidor.
O Estado já igualou as regras de aposentadoria as da União, como idade mínima e tempo de contribuição. Mas é possível ir além disso e endurecer ainda mais as regras. Porém, essa é a alternativa considerada mais impopular e custosa de ponto de vista de capital político.

Veja Também

Previdência de 14 prefeituras do ES está em situação crítica

Municípios fazem apenas minirreforma na Previdência dos servidores do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O rastro de destruição deixado pela enchente em Mimoso do Sul entre a noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024
Com 35 dias no cargo, prefeito manda fechar o cofre em cidade do ES
Imagem de destaque
A quantas anda o projeto da GMW no Espírito Santo
A inteligência artificial impulsiona produtividade e eficiência nas empresas (Imagem: Panya7 | Shutterstock)
A mudança cultural que a IA exige

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados