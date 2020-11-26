Porto de Tubarão recebendo a navio de minério: exportações têm isenção de ICMS Crédito: Tadeu Bianconi/Agência Vale/Divulgação

R$ 2,5 bilhões até 2037 em parcelas anuais. Os recursos serão provenientes de repasses da União pela aguardada indenização pelas perdas de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) diante das isenções garantidas às exportações pela governo do Espírito Santo e as prefeituras municipais do Estado devem receber um reforço no caixa superior aaté 2037 em parcelas anuais. Os recursos serão provenientes de repasses da União pela aguardada indenização pelas perdas de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) diante das isenções garantidas às exportações pela Lei Kandir

Ao todo, nos próximos 17 anos, será transferido R$ 1,9 bilhão ao governo do Estado do Espírito Santo e R$ 638,5 milhões aos 78 municípios capixabas. Do total de R$ 62 bilhões que devem ser repassados pela União no país, os Estados receberão R$ 46,5 bilhões enquanto os municípios R$ 15,5 bilhões.

Your browser does not support the audio element. ES deve receber R$ 2,5 bilhões com acordo da Lei Kandir até 2037

texto que regulamenta a Lei Kandir foi aprovado pelo Senado na última quarta-feira (18) mas ainda não há data para a votação na Câmara dos Deputados. Se o projeto for aprovado pelos parlamentares até o fim deste ano, os governadores e prefeitos verão a primeira parcela dos repasses ser depositada ainda em 2020, o que permitia que a maioria consiga fechar o ano no azul.

O texto aprovado no início do mês alterava a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 e com isso viabiliza a liberação dos recursos. Ainda de acordo com a proposta, o Poder Executivo ficará dispensado da apresentação de medidas compensatórias para efeito de adequação orçamentária e financeira.

R$ 62 BILHÕES É O VALOR QUE A UNIÃO VAI PAGAR À ESTADOS E CIDADES ATÉ 2037

O acordo feito entre STF e entes da federação dispõe que Estados, Distrito Federal e municípios devem receber por parte da União R$ 65,6 bilhões, divididos em 18 parcelas anuais, a contar do ano em que o projeto for aprovado, em compensação financeira.

O total previsto está dividido em: R$ 58 bilhões a serem repassados anualmente de 2020 a 2037; R$ 4 bilhões condicionados à receita dos leilões dos blocos de exploração de petróleo de Aratu e Sépia, na Bacia de Santos; e R$ 3,6 bilhões repassados em 3 parcelas anuais. Esse último valor vai depender da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo.

O projeto aprovado pelo Senado no dia 18 de novembro determina que os R$ 58 bilhões sejam pagos em desembolsos anuais da União de R$ 4 bilhões entre os anos de 2020 e 2030. Após esse período, os pagamentos serão R$ 500 milhões, sendo reduzidos a cada ano até 2037.

Segundo o jornal Poder 360, cálculos feitos pela consultoria do Senado para o senador Wellington Fagundes (PL-MT) mostram que, nos próximos 17 anos, será transferido um total de R$ 2,55 bilhões ao Estado do Espírito Santo e seus municípios, valor esse que pode sofrer alteração.

Ao Espírito Santo será destinado anualmente mais de R$ 166,3 milhões entre 2020 e 2031. Em 2032, esse valor cairá para R$ 145,5 e vai se reduzindo até 2037, quando o Estado e municípios capixabas receberão R$ 20,7 milhões.

O secretário da Fazenda do Espírito Santo, Rogelio Pegoretti, explica ainda que dessa parcela anual o governo estadual ficará com 75% e os outros 25% serão rateados entre os 78 municípios capixabas. O cálculo foi feito com base divisão da arrecadação com ICMS.

"Para o Espírito Santo esse repasse é um passo muito importante. Finalmente vamos avançar sobre esse débito grande que a União criou com os Estados. Nos últimos dois anos o Estado não recebeu nenhum ressarcimento do ICMS que não foi recolhido devido a Lei Kandir", lembra o secretário.

Já com relação ao rateio dos R$ 4 bilhões do leilão do petróleo, o Espírito Santo e seus municípios ficarão com o equivalente a R$ 141.721.600.

LEI KANDIR: MAIS DE DUAS DÉCADAS DE BRIGAS

A briga para que o governo federal compense as perdas arrecadatórias de ICMS já se arrasta há 24 anos. A Lei Kandir foi criada em 1996 pelo então ministro do Planejamento, Antônio Kandir, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso . O objetivo dela era incentivar as exportações com a isenção na cobrança do ICMS para produtos primários e semielaborados ou serviços.

Os Estados argumentam que, apesar da norma baratear os produtos no mercado externo e fomentar as exportações, ela tirou uma importante receita das unidades da federação. Como a lei deixou de fixar um valor para ser repassado aos entes pela União como compensação, atualmente o montante depende do que é definido pelo governo federal, o que gera todos os anos uma batalha sobre o assunto durantes a discussão do Orçamento da União.

A Lei Kandir também gerou uma guerra judicial que foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF): de um lado os governos estaduais e municipais querendo receber e do outro a União. De acordo com o colunista de A Gazeta Angelo Passos, em meados de 2017 a dívida da União aos Estados em função da Lei Kandir ultrapassava R$ 500 bilhões. Já no final do governo Temer (2018), já se falava em algo próximo a R$ 800 bilhões.