Congresso aprova projeto para cumprimento do acordo com a Lei Kandir

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal

Deputados e senadores aprovaram o PLN 18 que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor para permitir que o Executivo seja dispensado da apresentação de medidas compensatórias, como aumento de impostos, em razão da transferência. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio.