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Compensação

Congresso aprova projeto para cumprimento do acordo com a Lei Kandir

Pelo acordo, a primeira parcela do total devido pela União aos Estados, ao DF e aos municípios será quitada ainda neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 20:40

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:40

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (4) um projeto para dar início ao cumprimento do acordo para compensação das perdas dos Estados com a Lei Kandir. Pelo acordo, a primeira parcela do total devido pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios será quitada ainda neste ano.
Deputados e senadores aprovaram o PLN 18 que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor para permitir que o Executivo seja dispensado da apresentação de medidas compensatórias, como aumento de impostos, em razão da transferência. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio.

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