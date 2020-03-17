Empresas poderão ficar até 3 meses sem pagar FGTS e Simples Nacional

FGTS continuará sendo depositado nas contas dos trabalhadores, mas empresários terão mais prazo para fazer o pagamento Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre as providências anunciadas estão o adiamento do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por três meses. Isso, segundo o governo, gera um impacto de R$ 30 bilhões para os cofres públicos  o impacto é causado porque os empregados continuarão tendo os valores depositados no Fundo.

Também por três meses a União vai deixar de recolher impostos do Simples Nacional. O impacto previsto é de R$ 22,2 bilhões. O valor que não for recolhido nesse período será diluído nos meses seguintes, até o fim do ano, informou o secretário da Receita, José Barroso Tostes.

O governo também prometeu R$ 5 bilhões de crédito do Proger/FAT para micro e pequenas empresas, além reduzir pela metade, durante os próximos três meses, as contribuições do Sistema S.

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Representantes do setor produtivo capixaba avaliam que as medidas são importantes e necessárias para manter a economia em atividade. O governo federal tem a prerrogativa de postergar a equalização da carga tributária. Isso faz uma grande diferença para o empresário, avaliou o coordenador do Fórum das Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF), Fabio Brasileiro.

O Ministério do Planejamento já está ciente dos potenciais riscos e prevendo medidas mitigatórias para a economia, para que a gente não entre numa crise ainda maior. As medidas propostas são legítimas e vamos precisar de que haja compreensão para superar esse período, acrescenta Brasileiro.

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O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, também avalia as medidas como positivas, mas destaca que outras ações precisam ser tomadas. Principalmente no que diz respeito ao crédito. É preciso ampliar as linhas e fazer uma avaliação do que pode ser flexibilizado nas regras trabalhistas, avalia.