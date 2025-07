No Espírito Santo

'Decisão política e irresponsável', diz ministro de Minas e Energia sobre tarifaço

Em Vitória, ministro Alexandre Silveira criticou medida do governo norte-americano e considerou que está completamente fora dos parâmetros do comércio globalizado

No discurso no Palácio Anchieta, sede do governo capixaba, nesta quarta-feira (16), ele considerou que a medida está completamente fora dos parâmetros do comércio globalizado. “É uma decisão política e irresponsável”, afirmou.>