Novo benefício

Lula promete no ES gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda

Em visita ao Espírito Santo, presidente também destacou nova tarifa social de energia que isenta consumidores com menor gasto

“Não me conformo de que o gás de cozinha sai da Petrobras por R$ 37. E chega a quanto chega para vocês: R$ 140? Nós vamos garantir o gás de graça para as pessoas mais pobres desse país”, disse.>

Isenção na conta de energia

Lula também lembrou do plano de isenção da tarifa de energia , que começou a valer no início do mês. A nova tarifa social prevê que quem consome até 80 kWh de energia não pagará a conta de luz. E quem consome até 120 kWh só vai pagar a diferença entre os 80 kWh e 120 kWh. >

“Por que que nós estamos fazendo isso? Porque, no governo passado, eles tiraram o mecanismo de cobrança de energia elétrica. Que o povo pobre paga mais energia cara do que o rico. E nós achamos que nenhuma sociedade vai para frente se a gente não fizer o povo de baixo subir a escada e chegar no andar de cima. E nós queremos chegar no andar de cima. Nós queremos melhorar a vida do povo. E nós ainda vamos anunciar muita coisa nesse país”, afirmou o presidente.>