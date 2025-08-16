Prêmio Gazeta Empresarial

Empresas projetam investimentos para Linhares e ampliam oportunidades

Até 2028, estão previstos, aproximadamente, R$ 4 bilhões em investimentos públicos e privados na cidade, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves

Vitor Recla Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:59

Vista aérea de Linhares, município que atrai investimentos diversificados na região Norte Crédito: Felipe Reis/Secom/Divulgação

Reconhecida como a maior cidade do Norte do Espírito Santo, Linhares se destaca cada vez, recebendo investimentos de empresas de pequeno, médio e grande porte, que criam oportunidades para os moradores. Com aproximadamente 181 mil habitantes, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o município vive um momento de expansão econômica e urbana, resultado de uma combinação de vocação empreendedora, localização estratégica e diversidade produtiva.

Ainda de acordo com o IJSN, somente entre janeiro e junho de 2025, Linhares registrou saldo positivo de quase dois mil novos postos de trabalho com carteira assinada, com destaque para a agropecuária, serviços e construção civil. Setores como indústria, comércio, serviços e agronegócio já sinalizam uma expansão nos próximos anos, reforçando a posição da cidade como polo de negócios e investimentos.

Para celebrar mais um ciclo de conquistas, empresários participaram da 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, na sexta-feira (15). O evento, que é promovido pela Rede Gazeta, premiou as marcas mais lembradas pelos consumidores linharenses. Com o tema "O palco das marcas inesquecíveis", a noite reuniu empresários, lideranças regionais e convidados, e teve como atração especial Paulo Miklos, ex-vocalista da banda Titãs.

Prêmio Gazeta Empresarial reuniu empresários e premiou marcas lembradas pelos linharenses Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, observa que Linhares tem oferecido uma expansão econômica e diversificada, fazendo com que as empresas conquistem a confiança do linharense. Ela acrescenta que o prêmio reconhece o talento e a dedicação das pessoas que estão por trás dessas marcas.

Para essas empresas serem lembradas, serem referência dentro de um cenário potente como esse, o prêmio é um diferencial super importante. É sinal de que elas estão trilhando o caminho da confiança, da credibilidade e conseguindo criar realmente uma conexão com seus consumidores Maria Helena Vargas Diretora regional da Rede Gazeta

Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

O futuro é promissor para o município: até 2028, estão previstos aproximadamente R$ 4 bilhões em investimentos públicos e privados, segundo dados do IJSN. O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, afirma que o município trabalha para enfrentar os desafios que acompanham o crescimento, como a melhoria da infraestrutura e ampliação da oferta de serviços.

Antigamente, os empreendedores nos pediam incentivos. Hoje, não mais. O que os empresários têm pedido são investimentos em educação e saúde, habitação com custo mais acessível, para receber bem o chão de fábrica. E essa é a nossa grande missão, melhorar o plano diretor e cuidar da nossa população Lucas Scaramussa Prefeito de Linhares

Lucas Scaramussa, prefeito de Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Para o diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato, Linhares segue trilhando um caminho sólido rumo ao futuro, consolidando-se como um centro dinâmico de desenvolvimento e reafirmando seu papel de motor econômico do Norte Capixaba.

Quanto mais diversificado é o crescimento de um município, maior a constância. E Linhares tem conseguido isso. Além da indústria forte, o agronegócio está se tornando cada vez mais importante. Isso faz com que com que as empresas invistam, cresçam e progridam nesta terra e a riqueza circule, gerando emprego para os linharenses Alair José Giuriato Diretor-executivo do Sicoob Conexão

Diretor-executivo Sicoob Conexão, Alair José Giuriato, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Em operação em Linhares desde 2011, a WEG anunciou um novo plano de investimentos de aproximadamente R$ 160 milhões voltado à verticalização e expansão da produção de motores elétricos em sua unidade capixaba. O projeto envolve a construção de uma nova fábrica de fios ao longo dos próximos anos que, nesta fase, vai gerar mais de 170 oportunidades de emprego. A previsão da empresa é começar produzindo 140 toneladas de fios por mês em 2027, chegando a 320 toneladas ao mês até 2030.

Apostamos em Linhares por uma série de motivos: logística, mão de obra e também a cultura empresarial. Encontramos aqui realmente um ambiente fértil, com pessoas que trabalham, que se dedicam. E está sendo uma parceria de sucesso entre a WEG e Linhares. Chegamos em 2011 e viemos para ficar Eduardo Hummes Diretor-geral da Weg

Eduardo Hummes, diretor-geral da WEG, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Com oito unidades na cidade, os Supermercados Casagrande tem planos de expansão, com a construção de mais duas lojas em Linhares e um Centro de Distribuição, gerando mais de 400 oportunidades de trabalho.

"Esse crescimento da cidade ajuda não só o grupo Casagrande, mas todas as empresas linharenses. Ficamos imensamente felizes com a expansão que o município tem tido e aproveitamos todas as oportunidades de mercado para continuar crescendo" Amanda Casagrande Gestora de Recursos Humanos do grupo Casagrande

Amanda Casagrande, gestora de Recursos Humanos dos Supermercados Casagrande, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

A produção agrícola de Linhares também se destaca, com o cultivo de café, mamão e cacau, por exemplo. Com forte atuação no setor, com mais de 50 anos no mercado, a Pianna Rural agora projeta expandir os serviços para outros estados, como Minas Gerais e Bahia.

"Linhares tem um grande potencial agrícola, diversificado. A Pianna Rural contribui com isso, trazendo as novas tecnologias para o agricultor. Até o segundo semestre do próximo ano, vamos abrir novas filiais, expandir, graças à força que o café conilon está oferecendo ao agricultor" Tiago Francisco Supervisor de Marketing da Pianna Rural

Tiago Francisco, supervisor de Marketing da Pianna Rural, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Com o mercado imobiliário aquecido e novos empreendimentos surgindo por toda a cidade, a construção civil se consolida como um dos motores da economia local.

"A verticalização da cidade em massa aumenta muito a demanda do setor de tintas, o que também atrai novos entrantes no mercado. Precisamos valorizar os diferenciais da marca para poder se destacar nesse mercado, que hoje está aquecido" Rômulo Galon Proprietário Galon Tintas

Romulo Galon, proprietário da Galon Tintas, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Os novos investimentos previstos em Linhares não impactam apenas a indústria, construção civil e o agronegócio, mas também abrem um efeito cascata positivo para o comércio local. Como reflexo, a loja Los Neto já aumentou 15% nas vendas no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

"Linhares, hoje, virou a cereja do bolo do Espírito Santo. Fora da Grande Vitória, é a cidade que mais cresce no interior. Com as grandes indústrias que vêm para o município, trazendo pessoas para trabalhar, o comércio só tem a ganhar" Daniel Cesconetto Junior Proprietário da Los Neto

Daniel Cesconetto, proprietário da Los Neto, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

A área de cosméticos também tem se destacado em Linhares, com um mercado consumidor em expansão. Quatro anos após inaugurar sua primeira loja, a empresária Carla Zucoloto decidiu abrir uma nova unidade no centro da cidade.

"Linhares tem crescido muito, principalmente no setor de cosméticos e perfumaria. Por isso, o investimento em outra loja. Precisamos sempre se destacar no mercado, trazendo melhorias e novidades para o cliente" Carla Zucoloto Proprietária das lojas Carla Zucoloto

Carla Zucoloto, proprietária das lojas de perfumaria Carla Zucoloto, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

A vida fitness não é só uma escolha pessoal, mas pode ser uma estratégia de sucesso empresarial, ao unir hábitos saudáveis, oportunidades de mercado e relacionamento com um público cada vez mais exigente e engajado.

"Os cuidados com a saúde ganharam grande visibilidade. As pessoas perceberam que a atividade física e suplementação têm transformado vidas. Nossa proposta é oferecer mais clareza e eficácia nesse serviço para nossos cliente". Janderson Cesconetto Proprietário da Dr. Fitness

Janderson Cesconetto, proprietário da Dr. Fitness, uma das empresas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

