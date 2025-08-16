Empresas projetam investimentos para Linhares e ampliam oportunidades

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:59
Reconhecida como a maior cidade do Norte do Espírito Santo, Linhares se destaca cada vez, recebendo investimentos de empresas de pequeno, médio e grande porte, que criam oportunidades para os moradores. Com aproximadamente 181 mil habitantes, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o município vive um momento de expansão econômica e urbana, resultado de uma combinação de vocação empreendedora, localização estratégica e diversidade produtiva.
Ainda de acordo com o IJSN, somente entre janeiro e junho de 2025, Linhares registrou saldo positivo de quase dois mil novos postos de trabalho com carteira assinada, com destaque para a agropecuária, serviços e construção civil. Setores como indústria, comércio, serviços e agronegócio já sinalizam uma expansão nos próximos anos, reforçando a posição da cidade como polo de negócios e investimentos.
Para celebrar mais um ciclo de conquistas, empresários participaram da 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, na sexta-feira (15). O evento, que é promovido pela Rede Gazeta, premiou as marcas mais lembradas pelos consumidores linharenses. Com o tema "O palco das marcas inesquecíveis", a noite reuniu empresários, lideranças regionais e convidados, e teve como atração especial Paulo Miklos, ex-vocalista da banda Titãs.
A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, observa que Linhares tem oferecido uma expansão econômica e diversificada, fazendo com que as empresas conquistem a confiança do linharense. Ela acrescenta que o prêmio reconhece o talento e a dedicação das pessoas que estão por trás dessas marcas.
Maria Helena VargasDiretora regional da Rede Gazeta
O futuro é promissor para o município: até 2028, estão previstos aproximadamente R$ 4 bilhões em investimentos públicos e privados, segundo dados do IJSN. O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, afirma que o município trabalha para enfrentar os desafios que acompanham o crescimento, como a melhoria da infraestrutura e ampliação da oferta de serviços.
Lucas ScaramussaPrefeito de Linhares
Para o diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato, Linhares segue trilhando um caminho sólido rumo ao futuro, consolidando-se como um centro dinâmico de desenvolvimento e reafirmando seu papel de motor econômico do Norte Capixaba.
Alair José GiuriatoDiretor-executivo do Sicoob Conexão
Em operação em Linhares desde 2011, a WEG anunciou um novo plano de investimentos de aproximadamente R$ 160 milhões voltado à verticalização e expansão da produção de motores elétricos em sua unidade capixaba. O projeto envolve a construção de uma nova fábrica de fios ao longo dos próximos anos que, nesta fase, vai gerar mais de 170 oportunidades de emprego. A previsão da empresa é começar produzindo 140 toneladas de fios por mês em 2027, chegando a 320 toneladas ao mês até 2030.
Eduardo HummesDiretor-geral da Weg
Com oito unidades na cidade, os Supermercados Casagrande tem planos de expansão, com a construção de mais duas lojas em Linhares e um Centro de Distribuição, gerando mais de 400 oportunidades de trabalho.
Amanda CasagrandeGestora de Recursos Humanos do grupo Casagrande
A produção agrícola de Linhares também se destaca, com o cultivo de café, mamão e cacau, por exemplo. Com forte atuação no setor, com mais de 50 anos no mercado, a Pianna Rural agora projeta expandir os serviços para outros estados, como Minas Gerais e Bahia.
Tiago FranciscoSupervisor de Marketing da Pianna Rural
Com o mercado imobiliário aquecido e novos empreendimentos surgindo por toda a cidade, a construção civil se consolida como um dos motores da economia local.
Rômulo GalonProprietário Galon Tintas
Os novos investimentos previstos em Linhares não impactam apenas a indústria, construção civil e o agronegócio, mas também abrem um efeito cascata positivo para o comércio local. Como reflexo, a loja Los Neto já aumentou 15% nas vendas no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior.
Daniel Cesconetto JuniorProprietário da Los Neto
A área de cosméticos também tem se destacado em Linhares, com um mercado consumidor em expansão. Quatro anos após inaugurar sua primeira loja, a empresária Carla Zucoloto decidiu abrir uma nova unidade no centro da cidade.
Carla ZucolotoProprietária das lojas Carla Zucoloto
A vida fitness não é só uma escolha pessoal, mas pode ser uma estratégia de sucesso empresarial, ao unir hábitos saudáveis, oportunidades de mercado e relacionamento com um público cada vez mais exigente e engajado.
Janderson CesconettoProprietário da Dr. Fitness
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o