EDP renova contrato para fornecer energia para o ES por mais 30 anos

Concessionária atua em 70 municípios e atende mais de R$ 1,7 milhão de pessoas no Espírito Santo. Previsão é que a concessionária invista R$ 5 bilhões até 2030

Publicado em 16 de julho de 2025 às 10:59 - Atualizado há 2 horas

Assinatura da renovação da concessão da EDP no Palácio Anchieta Crédito: Vinicius Zagoto

A EDP teve o contrato de fornecimento de energia para consumidores residenciais e industriais do Espírito Santo renovado por mais 30 anos, na manhã desta quarta-feira (16). A nova concessão foi assinada no Palácio Anchieta, com a presença do governador Renato Casagrande e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.>

A EDP atua em 70 municípios e atende mais de 1,7 milhão de pessoas no Espírito Santo. A previsão é que a concessionária invista R$ 5 bilhões até 2030.>

Os recursos serão destinados ao processo de atendimento ao cliente, instalação de redes mais robustas e resilientes, modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias e sistemas automatizados.>

A solenidade de assinatura do contrato de renovação ocorreu no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória. Estiveram presentes ainda o CEO da EDP, João Brito Martins; o ex-CEO João Marques da Cruz; o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica Ivo Sechi Nazareno; o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB); e o senador Fabiano Contarato (PT), além de representantes de diversos setores da economia capixaba.>

O governador Renato Casagrande falou sobre o que espera para os próximos 30 anos com o novo contrato de distribuição de energia elétrica no Espírito Santo.>

"Temos um contrato novo, com muito mais exigência do que era o contrato que esteve vigente até agora. Espero que a gente possa ter os investimentos. A Agência, o Ministério e o governo estadual vão acompanhar os investimentos de R$ 5 bilhões até 2030. Que a gente possa ter investimento em infraestrutura, em novas tecnologias para a empresa, em inovação e incentivo à transição energética, para que a gente possa chegar, aqui, ao nosso ponto de neutralidade carbono", apontou o governador.>

“A renovação da concessão de Distribuição de Energia consolida e ratifica a confiança do Ministério de Minas e Energia, dos órgãos reguladores, do governo do Espírito Santo e dos clientes capixabas no trabalho realizado pela EDP. E é motivo de grande orgulho para toda a equipe da EDP, a quem agradeço o esforço e compromisso e dedico este importante marco alcançado”, afirmou João Brito Martins, CEO da EDP na América do Sul.>

